Home
>
Grande Vitória
>
Peão de rodeio morre pisoteado por touro na Festa do Café de Brejetuba

Peão de rodeio morre pisoteado por touro na Festa do Café de Brejetuba

Sebastião Coelho Júnior, de 30 anos, era de Minas Gerais e já participou de grandes rodeios, como o de Barretos