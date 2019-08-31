Home
Patinetes elétricos começam a funcionar em Vila Velha neste domingo

O município adotou o equipamento para melhorar a locomoção urbana na cidade

CBN Vitória (92,5 FM)

Luiza Campos

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 15:43

 - Atualizado há 6 anos

Patinetes elétricos vão chegar em Vila Velha neste domingo (1º) Crédito: Marcelo Prest

Moradores de Vila Velha, poderão usar os patinetes compartilhados a partir deste domingo (1). O decreto publicado no último dia 19, dispõe sobre a utilização do equipamento elétrico no município sob fiscalização da Guarda Municipal de Vila Velha.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, esclareceu às dúvidas sobre a implantação do patinete Yellow na cidade. De acordo com o secretário, por meio de uma consulta pública com mais de 150 contribuições, foram feitas a regulamentação do patinete em Vila Velha.

Para a utilização do equipamento é preciso baixar o aplicativo da empresa. Para o desbloqueio o custo é de R$ 3,00. Já o minuto de uso tem custo de R$ 0,50.

Confira algumas regras para o uso do patinete em Vila Velha:

-O patinete é permitido em Ciclovia e Ciclofaixa.

-A velocidade máxima permitida para veículos ciclo elétricos é de 20 km/h e poderão circular em vias cujo o limite de velocidade seja inferior a 40 km/h, na mão da via ao lado direito. Portanto, fica proibida a utilização em calçadas e no calçadão.

-Somente poderão fazer uso dos veículos ciclo elétrico os maiores de 16 anos e com utilização de calçado firme ao pé e nem a utilização do mesmo veículo ciclo elétrico por mais de um usuário.

-Não é permitido o transporte de animais e cargas.

-O uso do capacete é um item essencial porém não é obrigatório.

-Quando finalizar a corrida, deve ser deixado o patinete em calçadas e em lugares estratégicos para não atrapalhar às vias.

-Fica proibida a utilização nas calçadas e em vias arteriais, como: Avenida Hugo Musso, Avenida Luciano das Neves, Rodovia Darly Santos, Avenida Carlos Lindemberg e Avenida Champagnat (as duas últimas possuem ciclovias, onde o uso é permitido).

 

