Home
>
Grande Vitória
>
Passos de Anchieta: peregrinos de todo o Brasil já estão em Vila Velha

Passos de Anchieta: peregrinos de todo o Brasil já estão em Vila Velha

A 22ª peregrinação de fiéis pelos Passos de Anchieta começou nesta quinta-feira (20) de Corpus Christi e tem como primeira parada a Barra do Jucu, em Vila Velha