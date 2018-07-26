Paróquias divulgam nota de pesar após acidente com seminarista na BR 101

Dener Evangelista Barbosa dirigia o carro quando o acidente aconteceu. Ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por um procedimento cirúrgico Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Facebook na tarde desta quinta-feira (26) uma nota de pesar em solidariedade a Dener Evangelista Barbosa, que é seminarista da Diocese e se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira (26). A Paróquia Nossa Senhora das Graças de Boa Esperança divulgou pelona tarde desta quinta-feira (26) uma nota de pesar em solidariedade a Dener Evangelista Barbosa, que é seminarista da Diocese e sena manhã desta quinta-feira (26).

BR 101, na altura de Ibiraçu, quando estava a caminho de Vitória. O irmão Elder Evagelista Barbosa dirigia um Fiat Siena com placa de Mantenópolis, quando o veículo bateu de frente com um Toyota Hilux por volta das 7h30 e o carro pegou fogo. A mãe e a irmã de Dener morreram no acidente. O rapaz sofreu um acidente de carro com a família na, na altura de Ibiraçu, quando estava a caminho de Vitória. O irmão Elder Evagelista Barbosa dirigia um Fiat Siena com placa de Mantenópolis, quando o veículo bateu de frente com um Toyota Hilux por volta das 7h30 e o carro pegou fogo. A mãe e a irmã de Dener morreram no acidente.

"A Dener e sua família, as nossas orações e sinceros sentimentos neste momento de dor. Rogamos a Deus para que permaneçam firmes na fé e na esperança cristã, que nós da certeza da participação no banquete celeste", diz parte da nota. Até a publicação desta matéria, às 18 horas, o post já tinha 60 compartilhamentos.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

A Diocese de Colatina também se manifestou em nota dizendo que Dener é próximo dos seminaristas e dos padres da Paróquia. "Dener é próximo de nossos seminaristas e dos padres mais jovens da nossa Diocede que, com ele, dividiram a caminhada vocacional. A Dener, sua família e à Diocese de São Mateus, as nossas orações neste momento de dor", diz trecho.

MÃE E IRMÃ MORRERAM

Ediane Barbosa e a filha, Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, morreram no acidente que aconteceu no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu na manhã desta quinta-feira (26). Um Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placa de Vila Velha, bateram de frente por volta das 7h30 e o Fiat pegou fogo.

No carro estavam Ediane e Maria Luiza, Elder Evangelista  que estava com a namorada Danielly Barbosa Paiva  e Dener Evangelista Barbosa, que é seminarista da Diocese de São Mateus. Elder dirigia o veículo no momento do acidente. Os três foram encaminhados para o Hospital São Camilo, em Aracruz.

No momento da colisão, o carro teria pegado foto. Ediane ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Maria Luiza morreu a caminho do hospital. Um amigo de Dener que não quis ser identificado na matéria informou que ele passou por um procedimento cirúrgico e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção à Vitória no momento do acidente. A reportagem do Gazeta Online tentou contato com a assessoria do Hospital São Camilo para saber do estado de saúde das outras vítimas do acidente mas, até o momento da publicação desta matéria, não obteve resposta.

FEDERAÇÃO DECLAROU LUTO

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo (Fetases) declarou luto em função do falecimento de Ediane Barbosa e da filha, Maria Luiza em respeito a memória e reconhecendo a importância da mulher para a luta sindical. Ediane já foi diretora da federação.

Em nota divulgada no site da instituição, Ediane foi lembrada como "aguerrida e militante que sempre buscou fazer o melhor para todos e todas". Em solidariedade aos amigos e a família da mulher, a federação decretou luto das 13 horas desta quinta-feira (26) até domingo (29). Eles vão retomar as atividades na segunda-feira (30).