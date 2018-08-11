Paneleiras de Goiabeiras ganham deque para atrair turistas de barco

oselia, Pedrita, Cecília, Lucy, Berenice e Eonete aprovaram o deque e esperam que estrutura atraia visitantes para as Paneleiras Crédito: Vitor Jubini

Um deque para receber turistas de barcos é a novidade das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória. O local passou por uma obra de urbanização no valor de R$ 500 mil. O dinheiro foi investido por uma faculdade particular em uma parceria com a Prefeitura da Capital.

De acordo com o responsável pelo projeto, o gestor da faculdade, Álvaro Milleri, a área também ganhou drenagem, pavimentação, iluminação, plantio de árvores e recolocação de postes.

Com as modificações, as paneleiras ganharam um espaço adequado para a sua produção, com muito mais conforto. Também será possível, a partir de agora, que turistas e visitantes acompanhem melhor a etapa dessa atividade tão típica dos capixabas, comentou o gestor da Multivix.

As intervenções vão proporcionar melhores condições de trabalho, segundo a presidente da Associação das Paneleiras, Berenice Correia Nascimento. Antes era um local muito simples. Agora vamos ter outra visibilidade. Vamos ter que nos adaptar. Espero que venham mais turistas para cá.





Com o deque, os turistas podem conhecer a fabricação das panelas de barro e depois ir de barco até à Ilha das Caieiras experimentar a moqueca capixaba. Nós criamos o ambiente e agora as iniciativas privadas podem proporcionar esse passeio turstítico pelo manguezal, comentou o diretor da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling.

Mas para garantir um passeio divertido por um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo é preciso ter segurança. Berenice contou que as paneleiras não tem aberto aos domingos por conta do medo da violência. Tem acontecido assaltos aqui no bairro e vemos o tráfico de drogas. A gente fica com medo pela gente e pelos turistas, pontuou.

Sobre a insegurança, Krohling disse que a prefeitura não tem identificado esse problema no local. Temos a Guarda Municipal passando regularmente e a Polícia Militar também.

Krohling explicou que a iniciativa foi uma compensação urbanística que a Multivix precisou fazer depois da expansão da faculdade. De acordo com ele, o projeto foi dialogado e aprovado pelas paneleiras. No entanto, apesar do novo local, os queimadores  profissionais que fazem a queima da panela  não estão satisfeitos com a mudança.

As fogueiras vão ficar muito emboladas porque o espaço é apertado. Uma pessoa vai acertar a vara em cima da outra na hora de virar a panela no fogo, comentou uma queimadora, que preferiu não se identificar.

Mas, de acordo com o diretor da CDV, o dia a dia vai mostrar como será o uso do local que pode receber novas mudanças. Como pegamos bastante opinião das paneleiras, acredito que não teremos problemas, disse.

Segundo Krohling, a inauguração do novo espaço está marcada para acontecer no próximo dia 1º de setembro.