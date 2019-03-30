Pais se revoltam com PA da Glória lotado e até polícia é acionada

PA da Glória, em Vila Velha, ficou superlotado na noite desta sexta-feira (29) e a polícia foi acionada após funcionários sofrerem ameaças Crédito: Reprodução/TV Gazeta

As famílias que levaram as crianças no Pronto Atendimento da Glória (PA), em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (29), encontraram o local superlotado. Alguns pacientes ficaram mais de seis horas aguardando atendimento. A situação na unidade de saúde ficou tão complicada que até a polícia foi acionada.

A gastrônoma Adriana Fraga ficou indignada com a demora no atendimento Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Indignada com a demora, a gastrônoma Adriana Fraga procurou a assistente social do PA. “A menina está vomitando, ardendo em febre. Fui na assistente social falar com ela e sabe o que ela falou? Que nada ela pode fazer”, comentou.

A demora estava tão longa que a cabeleireira Rosenilda Barbosa disse que se sente ofendida com essa situação. “É uma demora de três, quatro horas para ser atendido.”

morte de um menino de dois anos após o surto de diarreia em uma creche, em Praia da Costa, também em Vila Velha, muitos pais procuraram o PA da Glória quando perceberam algum sintoma de uma possível infecção. Depois daapós oem uma creche, em Praia da Costa, também em Vila Velha, muitos pais procuraram o PA da Glória quando perceberam algum sintoma de uma possível infecção.

O clima ficou tão tenso que funcionários da unidade acionaram a polícia, alegando que estavam sendo ameaçados. Militares foram até o local, mas foram embora já que não identificaram quem foi o autor das ameaças.

As informações na recepção ficaram desencontradas. Alguns pais disseram que tinham mais de 100 crianças na frente do filho, outros comentaram que tinham mais de 200. Alguns disseram que tinha apenas um médico fazendo atendimento, outros falaram que tinham dois e até três.

Para tentar esclarecer a situação, a reportagem da TV Gazeta tentou falar com as funcionárias da recepção, que disseram que apenas a assistente social poderia confirmar o número de médicos no PA. A assistente social foi procurada por volta de 21 horas, mas a informação era de que ela estava em horário de descanso.

O secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas de Assis, afirmou que houve um aumento na procura pelo PA da Glória nos últimos dias Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Procurado, o secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas de Assis, disse que o PA da Glória teve um aumento na procura de atendimento.

“Normalmente recebemos 600 a 700 pessoas por dia, o que já é muito. O contrato lá era para atender 500 pessoas por dia. Nesses últimos dias estávamos recebendo cerca de 900 pessoas por dia. O aumento é muito grande e o PA não está suportando. Está havendo algumas situações de conflito internamente entre pacientes e profissionais de saúde. É um conjunto de situação. Há uma preocupação dos pais de qualquer sintoma de gastroenterite que apareça, de dengue e outras doenças causadas pelos mosquito e também a gripe que já começou a aparecer”, explicou.

Ainda segundo o secretário, o quadro de médicos da unidade está completo. “Nós estamos com um problema, com um conflito que está existindo. Os pais reclamam da demora e pressionam os profissionais da saúde. Nós vamos até pedir a Guarda Municipal para dar uma certa tranquilidade lá porque estamos atendendo muito acima da capacidade.”