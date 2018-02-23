Pai e filha se formam juntos em Enfermagem

O pai, Romildo Galvão, de 45 anos, já era técnico em enfermagem, mas foi motivado pela filha, Isabela Zabin Galvão, 23 anos, a fazer o curso superior Crédito:

A noite desta quinta-feira (23) foi marcante para a família Galvão. Unidos desde o começo da graduação, pai e filha se formaram, juntos, em Enfermagem. O pai, Romildo Galvão, de 45 anos, já era técnico em enfermagem, mas foi motivado pela filha, Isabela Zabin Galvão, 23 anos, a fazer o curso superior.

No início Isabela fazia Fisioterapia, mas durante o curso descobriu que a Enfermagem estava no sangue. A jovem pediu a transferência de cursos e caiu de paraquedas na sala do pai.

Durante os anos de graduação a dupla foi a atração da faculdade. Isabela contou que, em alguns momentos, ser colega de sala do pai era garantia de boas risadas. Ele tapava meu ouvido na aula quando era sobre sistema reprodutor, era muita brincadeira. A faculdade inteira nos conhece. Somos queridos, disse Isabela.

Para Romildo, a experiência foi indescritível. Foi um período de grande aprendizado. As pessoas falam que precisamos acompanhar os estudos dos filhos, eu levei isso bem ao pé da letra, contou o pai emocionado.

Além de acompanhar a filha de perto, Romildo afirmou que a presença de Isabela durante a graduação foi de extrema importância para a formação dele. Além de ter sido muito gratificante, muito intenso, vivemos um período de ajuda mútua. Sempre um dando força para o outro, incentivando a continuar, afirmou.

Isabela disse também que o fato de o pai já exercer a profissão  já que Romildo já era técnico em enfermagem  ajudou muito durante a formação. Ele me deu muita força. Como ele já conhecia a prática, foi meu professor dentro de casa. Me ensinou, me ajudou, fez tudo para mim. Quando tínhamos aulas práticas ele era o meu porto seguro, contou Isabela.

Incentivo

Isabela foi peça chave para que Romildo conquistasse um diploma de curso superior. Ele contou que além de incentivar, a filha correu atrás de toda a burocracia. Ela fez minha inscrição, minha matrícula, me deu a maior força para fazer o curso, disse.

Além do apoio Isabela dividiu com o pai todos os momentos da vida acadêmica. Eu não só acompanhei ela de perto. Ela foi minha colega de sala, de estágio, e agora é minha colega de profissão, contou Romildo.

Para a filha, tudo aconteceu como devia acontecer, no tempo certo e de um jeito proveitoso para os dois. Parece que foi plano de Deus. Tudo aconteceu de um jeito perfeito.

Emoção

Romildo, emocionado, contou que não conseguia descrever a sensação de se formar junto com a filha. Já é emocionante para um pai ver um filho se formar. Mas fazer parte, acompanhar e chegar nesse momento juntos é fenomenal, disse.