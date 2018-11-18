Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Pai atropela e mata filho acidentalmente na garagem de casa na Serra
Fatalidade

Pai atropela e mata filho acidentalmente na garagem de casa na Serra

A criança chegou a ser socorrida e levada ao hospital Jayme Santos Neves, mas não resistiu

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 19:03
A criança foi levada por familiares ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira
Um homem atropelou e matou acidentalmente o próprio filho ao sair com o carro da garagem na manhã deste domingo (18), na Serra. A criança chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu.
Segundo testemunhas, a família mora sobre uma oficina mecânica. O pai, um mecânico, ao sair com o veículo da garagem, percebeu que havia algo errado, mas achou que estava passando por cima de um dos equipamentos da oficina.
> Motorista morre ao bater de frente com caminhonete na BR 101
Quando saiu do veículo para olhar, encontrou o filho debaixo do carro. Desesperado, ele e outros familiares colocaram a criança no banco traseiro e levaram para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. O menino de quatro anos não resistiu aos ferimentos e morreu durante a tarde.
A família foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar esclarecimentos. De acordo com o delegado Franco Malini, por enquanto o pai não será preso e não deve responder por nenhum crime, por considerar que a morte da criança ocorreu acidentalmente. Outro ponto que o delegado destacou é que o homem prestou socorro à vítima e se prontificou a falar com a polícia. 
Na tarde deste domingo (18) o pai compareceu ao Departamento Médico Legal (DML) para realizar um exame de alcoolemia. O resultado sai em 15 dias. Caso o resultado para o consumo de álcool seja positivo, ele poderá ser preso.
Pai atropela e mata filho acidentalmente na garagem de casa na Serra
(Com informações de Victor Muniz e Daniela Carla, da TV Gazeta)
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados