Pai atropela e mata filho acidentalmente na garagem de casa na Serra

A criança foi levada por familiares ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira

Um homem atropelou e matou acidentalmente o próprio filho ao sair com o carro da garagem na manhã deste domingo (18), na Serra . A criança chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu.

Segundo testemunhas, a família mora sobre uma oficina mecânica. O pai, um mecânico, ao sair com o veículo da garagem, percebeu que havia algo errado, mas achou que estava passando por cima de um dos equipamentos da oficina.

Quando saiu do veículo para olhar, encontrou o filho debaixo do carro. Desesperado, ele e outros familiares colocaram a criança no banco traseiro e levaram para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. O menino de quatro anos não resistiu aos ferimentos e morreu durante a tarde.

A família foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar esclarecimentos. De acordo com o delegado Franco Malini, por enquanto o pai não será preso e não deve responder por nenhum crime, por considerar que a morte da criança ocorreu acidentalmente. Outro ponto que o delegado destacou é que o homem prestou socorro à vítima e se prontificou a falar com a polícia.

Na tarde deste domingo (18) o pai compareceu ao Departamento Médico Legal (DML) para realizar um exame de alcoolemia. O resultado sai em 15 dias. Caso o resultado para o consumo de álcool seja positivo, ele poderá ser preso.

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(Com informações de Victor Muniz e Daniela Carla, da TV Gazeta)