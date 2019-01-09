Padre Quevedo já veio ao ES para estudar formigas bordadeiras

Morto nesta quarta-feira (9), aos 88 anos, o padre Jesuíta Oscar González Quevedo Bruzan, mais conhecido como padre Quevedo, famoso por estudar fenômenos considerados paranormais, esteve no Espírito Santo, em 2005, para analisar o caso das folhas que estariam sendo bordadas por formigas com imagens de Nossa Senhora.

Quevedo veio ao Estado a pedido de Dom Luiz Mancilha Vilela, então arcebispo de Vitória, para estudar o suposto fenômeno que estaria acontecendo em uma casa na Serra. Depois de passar mais de uma hora no local, o sacerdote chegou a conclusão de que se tratava de uma fraude. Ou no seu bordão de que o fenômeno “non ecziste”.

Padre Quevedo segura folha supostamente bordada por formigas, durante entrevista na Serra, em 2005. Crédito: Nestor Müller/Arquivo

“Em toda a minha vida eu nunca vi uma coisa tão simples, vulgar e ridícula como isso. Esse ‘milagre’ é um truque, feito por alguma pessoa, de forma consciente ou inconsciente, mas totalmente irresponsável. É uma blasfêmia contra a Igreja Católica”, disse o jesuíta em entrevista publicada em 22 de setembro de 2005. Segundo reportagem da época, Quevedo foi firme em dizer que o suposto “milagre” não passa “de um truque malfeito e que foi facilmente resolvido por ele”.

Apesar do descrédito do religioso, o local onde há as chamadas “formigas bordadeiras” virou lugar de peregrinação e um santuário foi criado no local, o de Nossa Senhora das Lágrimas. O local recebe visitas até hoje.

MORTE

Afastado da mídia desde 2011, Oscar Gonzales Quevedo Bruzan, mais conhecido como Padre Quevedo, morreu nesta quarta-feira (9), aos 88 anos de idade. Ele vivia em Belo Horizonte, Minas Gerais, e sofria de problemas cardíacos.

A morte foi confirmada pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (Faje), local onde o padre jesuíta espanhol morava, no bairro Planalto.