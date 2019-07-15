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Padre Marcelo Rossi é empurrado por mulher em missa e cai do palco

A mulher foi detida pela Polícia Militar e encaminhada para a delegacia

Publicado em 

14 jul 2019 às 22:22

Publicado em 14 de Julho de 2019 às 22:22

Mulher empurrou padre durante missa na Canção Nova Crédito: Reprodução
O padre Marcelo Rossi, 52, foi empurrado do palco por uma mulher enquanto rezava uma missa na tarde deste domingo (14), em Cachoeira Paulista (a 212 km de São Paulo).
Apesar da queda, ele não ficou ferido e voltou ao palco para o evento para terminar sua fala, segundo contou em suas redes sociais Jean Rogers Rodrigo de Sousa, conhecido como padre Rodrigo Maria.
A mulher foi detida pela Polícia Militar e encaminhada para a delegacia do município vizinho de Lorena.
A missa fazia parte da programação de encerramento do acampamento "Por Hoje Não", organizado pela comunidade católica Canção Nova, ligada ao movimento de renovação carismática. Cerca de 50 mil fiéis acompanhavam o ato religioso.
Em vídeo publicado no canal da TV Canção Nova no YouTube, o padre afirma que está está bem: "Maria passou na frente e pisou na cabeça da serpente. Estou ótimo".
Rossi ainda tranquilizou os fiéis: "Só umas dorzinhas, não quebrou nada".
O presidente Jair Bolsonaro compartilhou o vídeo em rede social para apoiar o padre.
"Toda nossa solidariedade ao padre Marcelo Rossi. Deus olhe para o nosso Brasil", escreveu.

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