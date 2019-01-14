Pacientes reclamam de fila para marcar consulta no Hospital das Clínicas

Fila no Hucam Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Hucam), em Vitória, passou de 200 pessoas na manhã desta segunda-feira (14). Muitos dos pacientes mantém tratamento e precisam de receitas novas para continuar tomando os remédios, dos quais não podem ficar sem. Com 103 fichas para consultas, a fila de pacientes para tentar marcar consulta com o cardiologista no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (), em, passou de 200 pessoas na manhã desta segunda-feira (14). Muitos dos pacientes mantém tratamento e precisam de receitas novas para continuar tomando os remédios, dos quais não podem ficar sem.

As consultas, de acordo com o funcionário responsável pela distribuição das fichas, são marcadas uma vez por mês, porém o número de pessoas na fila sempre ultrapassa o número de senhas disponíveis. Quem estava no local disse que o primeiro da fila chegou por volta de 2h.

A paciente Maria Lúcia dos Santos, de 66 anos, diz que enfrenta a fila mesmo já mantendo tratamento há algum tempo, e relata a dificuldade de conseguir uma consulta. Maria mora na Serra e chegou por volta de 3h40 no Hucam. Ela conseguiu uma senha para marcar a consulta.

"Antigamente era assim: a gente acabava de se consultar, já ia no balcão e deixava agendado, era muito mais fácil. Agora eles estão abrindo pra gente pegar a senha uma vez por mês, só que a gente também não consegue entrar em contato para saber que dia vai ser o agendamento. Eu acho que todos nós temos direito e você não consegue chegar aqui para marcar o cardiologista fácil. Se nós estamos em tratamento, deveria ser mais fácil por que somos medicados e a receita precisa estar em dia", reclama.

O OUTRO LADO

O Hucam foi procurado pela reportagem e informou, em nota, que ofertou, nesta segunda-feira (14), 100 vagas de retorno para pacientes em atendimento cardiológico na Instituição, em virtude da abertura da agenda de uma de suas profissionais, conforme previsto na Regulação que visa garantia de contra referência, estabelecida pela contratualização hospitalar com a Secretaria de Saúde do Estado.

Ainda em nota, o hospital esclarece que cerca de 190 pessoas compareceram para a marcação e, diante da fila criada, foi realizado acolhimento, orientação e iniciada a marcação das consultas, que foi estendida para contemplar todos os presentes na fila.

Além disso, o comunicado destaca que o Hucam-Ufes é apenas um ponto de oferta da especialidade na rede do Sistema Único de Saúde. O Hucam, neste processo, se coloca como parte da solução para a carência de vagas, realizando uma média de 857 consultas ambulatórias de cardiologia por mês. O hospital está em fase final de planejamento de uma Central de Agendamento por Telefone, a fim de facilitar os agendamentos das consultas, evitando filas e a necessidade de os pacientes virem pessoalmente realizar a marcação do retorno de suas consultas.