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Surto

Paciente tenta fugir pela janela do Hospital São Lucas

O homem quebrou o vidro e cortou a tela de proteção do quarto onde estava internado
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

05 set 2019 às 17:40

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 17:40

Paciente tenta fugir pela janela do hospital São Lucas, em Vitória. Crédito: José Carlos Schaeffer
Um paciente do Hospital São Lucas, em Vitória, tentou fugir na tarde desta quinta-feira (5). O homem, de 39 anos, quebrou o vidro e cortou a tela de proteção de uma das janelas do quarto onde estava internado, no primeiro andar da unidade.
Imagens gravadas por uma câmera de celular mostram ele pendurado.
> Prédio do Hospital Infantil de Vitória atende 3 mil crianças por mês
De acordo com o flanelinha Maicon Souza, de 26 anos, que testemunhou o fato, funcionários de uma empresa de telefonia que faziam serviços em postes da região ajudaram a equipe do São Lucas no resgate à vítima.
"Uma vigilante do hospital correu para a frente do prédio. Eu vim para ver o que estava acontecendo e o rapaz estava pendurado na janela. Amarraram ele numa corda e desceram. Funcionários de uma empresa de telefonia ajudaram os funcionários do hospital a descerem com ele. Depois, levaram lá para dentro", relata.
Após o socorro, ficaram no jardim tubos de soro e medicação, cacos de vidro e até fralda descartável, marcas deixadas pela tentativa de fuga.
> Governo do ES avalia fechar prédio do Hospital Infantil de Vitória
ESCLARECIMENTOS
Acionada pela reportagem, a direção do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) esclareceu que o homem estava acompanhado por familiar no momento do ocorrido, e que mesmo apresentando agressividade, a equipe médica conseguiu evitar que ele se jogasse pela janela.
Questionada sobre o estado de saúde dele, o hospital informou que o paciente deu entrada na unidade no último dia 28 por motivo de queda e, desde então, recebe todos os cuidados necessários. No momento, o homem apresenta-se estável e com suporte psicológico.
> Hospital Infantil de Vitória funciona sem alvará da Vigilância Sanitária

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