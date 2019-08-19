PA de Alto Lage, em Cariacica, lotado nesta segunda-feira (19) Crédito: José Carlos Schaeffer

Cariacica, continua apresentando problemas para quem depende dos serviços de urgência e emergência. Além da lotação, pacientes registraram uma espera superior a seis horas na unidade manhã desta segunda-feira (19). Mesmo após ter a administração assumida por uma organização social (OS), o Pronto Atendimento de Alto Lage, principal de, continua apresentando problemas para quem depende dos serviços de urgência e emergência. Além da lotação, pacientes registraram uma espera superior a seis horas na unidade manhã desta segunda-feira (19).

Your browser does not support the audio element. PA de Alto Lage, lotação e horas de espera

A expectativa da Prefeitura era que a espera no atendimento caísse para duas horas com a nova administração . Contudo, a reportagem flagrou nesta manhã a unidade lotada, com pessoas sentadas no chão esperando mais de seis horas para serem chamadas.

Sandro Tavares levou a mulher ao PA de Alto Lage às 8h. Espera por atendimento ultrapassa seis horas Crédito: José Carlos Schaeffer

O porteiro Sandro Tavares, 44 anos, levou a esposa Regina ao hospital às 8h. Apesar de estar sentindo fortes dores abdominais há mais de uma semana, ela não havia sido chamada até às 15h desta segunda-feira.

“Vimos aqui semana passada não resolveu. Trouxe ela de novo e estamos há quase sete horas esperando atendimento. Está horrível, uma bagunça! A gente não é chamado e ninguém informa nada”, declarou.

O auxiliar de logística Athos da Silva Araújo, 20 anos, também enfrenta a mesma situação. Ele estava na unidade desde às 8h20 e relatou que nem mesmo os casos que, para ele seriam prioritários, estão sendo atendidos.

“Chegou gente sangrando aqui, um homem todo machucado em um acidente de moto e disseram que não é prioridade. Não estão chamando ninguém, nem aqueles com caso mais grave”.

Wellington dos Santos Elias, Lenilda Lourenço e Brenda da Silva estão há mais de seis horas aguardando atendimento no PA de Alto Lage. Crédito: José Carlos Schaeffer

A frustração é grande entre os moradores, que esperavam uma melhora no atendimento com a terceirização do serviço.

“A gente vai tirar satisfação, eles dizem que não têm culpa, que estão atendendo os casos prioritários, mas nem isso está sendo feito. Achei que o atendimento fosse melhorar, mas está demorando muito e ninguém fala o que está acontecendo. Eu tenho uma filha de sete meses que depende de mim e está em casa e eu não posso ir embora porque ainda não fui atendida”, disse a doméstica Brenda da Silva, 21 anos, que também aguardava atendimento desde às 8h.

Por meio de nota, a Prefeitura de Cariacica confirmou que há uma espera maior de tempo por atendimento do que o costume no PA do Trevo. O Órgão disse que a demora está acontecendo devido à mudança no sistema, que antes não era informatizado.

"O PA do Trevo adotou no último sábado o prontuário eletrônico. Antes disso, o sistema não era informatizado. Os médicos ainda estão se adaptando à tecnologia nova no PA. Antes era tudo no papel. Por isso, a expectativa é de que ao longo dos próximos dias se normalize", diz a nota.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ressaltou que a equipe médica está completa nesta segunda-feira, com sete clínicos no setor adulto e seis, no infantil. Além disso, todos os casos de urgência e emergência são prontamente atendidos, conforme prevê a classificação de risco adotada no PA desde que sua gestão foi assumida pela OS Igis.