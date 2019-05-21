Home
Os projetos e prazos para obras de macrodrenagem na Grande Cobilândia

A subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos, Zilma Peterli Lyra, detalha na Rádio CBN Vitória os projetos e prazos para obras de macrodrenagem na Grande Cobilândia