Resultado das eleições

Os novos conselheiros tutelares em Vitória, Vila Velha e Serra

O processo eleitoral ocorreu em data unificada em todo o território nacional neste domingo (06)

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 17:03 - Atualizado há 6 anos

Igrejas evangélicas participando ativamente da campanha, denúncias de boca de urna e compra de votos e um crescimento enorme no número de eleitores: a última eleição que escolheu os próximos conselheiros tutelares do estado foi marcada por um acirramento político na Grande Vitória. Até mesmo a redução da maioridade penal virou pauta de discussão entre os candidatos.

O processo eleitoral, realizado neste domingo (06), ocorreu de forma unificada em todo o território nacional, com fiscalização do Ministério Público Estadual.

Em Vitória, 6,7 mil moradores foram às urnas para escolher os novos 15 membros do Conselho Tutelar, para os próximos quatros anos, a partir de janeiros de 2020. A capital registrou quase quatro mil votantes a mais que em relação ao pleito anterior, em 2015. Ou seja um crescimento de 60% no número de eleitores. Em Vila Velha, 12 mil pessoas foram às urnas, um aumento de 40% no número de eleitores.

O voto não é obrigatório e podem votar todas as pessoas com mais de 16 anos e que tenham título eleitoral regular com inscrição nas zonas eleitorais da cidade em que vivem.

Na capital, igrejas evangélicas declararam apoio a candidatos, como contou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória (CONCAV), Clarice Romeiro Campos.

"Nas redes sociais dos candidatos, teve muita vinculação à questão religiosa e ao próprio atendimento na comunidade. Isso ainda não é maioria, mas tivemos sim a representatividade do segmento evangélico. Inclusive a Igreja Universal e a Igreja Batista fizeram apoio a alguns desses candidatos".

A Igreja Universal chegou a divulgar um texto em seu site chamando os fiéis a votarem em candidatos que "acima de tudo tenham compromisso com Deus".

DENÚNCIAS

Embora a Polícia Militar não tenha registros de conflitos e detidos, Vitória e Serra registraram denúncias de compra de voto, boca de urna e de candidatos que teriam transportado eleitores para os locais de votação. Essas denúncias serão apuradas pelo Ministério Público Estadual.

Na Serra, que teve 7,5 mil eleitores votando para eleger 20 conselheiros, pautas que agradam grupos mais conservadores, como a redução da maioridade penal, ganharam força durante a campanha, como destacou a presidente interina do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente da Serra, Dilma Maria Ramos. Ela criticou essa discussão, já que o conselheiro não tem poder para fazer alterações na legislação.

"A questão não é reduzir a idade que vai fazer com que se tenha menos infratores. Quando você vai falar, o conselheiro precisa ter conhecimento dessa rede que é ofertada para o adolescente. O Conselheiro Tutelar é o guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ele vai contra a lei, ele está equivocado", opinou.

A lista com os candidatos eleitos em Vitória, Vila Velha e Serra está abaixo. Até a publicação da reportagem, os responsáveis pela eleição em Cariacica não enviaram o resultado. O mandato dos novos conselheiros tutelares começa em 2020 e dura quatro anos. O Conselho Tutelar é um órgão colegiado, autônomo, pertencente à administração pública municipal. É a prefeitura que paga o salário do conselheiro. Os resultados serão divulgados nos diários oficiais dos respectivos municípios.

CONSELHEIROS ELEITOS EM VITÓRIA

Lívia Dias Pereira Muniz

Carolina Santos Prata

Laudinéia Gonçalves de Oliveira

Laura Aparecida Nascimento

Elaine Marques Pimentel

Walkíria Miranda Ferreira

Silvio Nascimento Ferreira

Marilsa Rodrigues Marçal

Fabrícia Alves Xavier

Rosenita Pereira da Silva

Marcos Antonio de Oliveira

Karina Fonseca

Andressa Sant'Ana Ribeiro Rica

Elisangela Santos Pinto

Luzia Engelhartt Martins

CONSELHEIROS ELEITOS EM VILA VELHA

Neuza Fraga Lima

Francielly Gonçalves dos Anjos

Rafaela Bezerra Freitas Ladeira

Francine Pontini Carreta

Heloiza da Penha Lemos Lopes

Valter Francisco Santos Junior

Jessica Felix Pereira

Samanta Mourão Pinto

Bianca Gonçalves Bustamante

Julia Martins Simonassi

Rosilda Carlos Bastos

Jonatas Santos de Almeida

Benedita Jorge de Oliveira

Neuza Coutinho de Jesus

Milene Barcemiro Soares

Wender Inácio Abreu

Camila Sant’Ana dos Santos

Bruno Borsoneli Dantas

Maria Aparecida Gonçalves Gomes

Josimar Fernandes da Silva

Edna Mateus Nascimento Cordeiro

Alessandra Santana Melo

Terezinha de Jesus do Nascimento dos Santos

Sueli Rodrigues dos Santos

Almir Nascimento Vasconcelos

CONSELHEIROS ELEITOS NA SERRA

Amanda Muzi

Andressa Zenande

Elisângela Miranda

Fernanda Schueng

Alverinda Medeiros Paiva

Flávia Aparecida

Lindeyr Costa

Silvia Lanes

Mirelly Souza

Cristiana Candida

Valdirene Mateus

Zaini Juvêncio de Araújo

Ana Cláudia Reis

Jasiel Ferreira

Andréa Aparecida

Débora Spíndula

Débora Cristina

Fabiana Medeiros

Eva Frasson Kátia Freitas Oliveira

