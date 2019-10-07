Os novos conselheiros tutelares em Vitória, Vila Velha e Serra

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 17:03
Igrejas evangélicas participando ativamente da campanha, denúncias de boca de urna e compra de votos e um crescimento enorme no número de eleitores: a última eleição que escolheu os próximos conselheiros tutelares do estado foi marcada por um acirramento político na Grande Vitória. Até mesmo a redução da maioridade penal virou pauta de discussão entre os candidatos.
O processo eleitoral, realizado neste domingo (06), ocorreu de forma unificada em todo o território nacional, com fiscalização do Ministério Público Estadual.
Em Vitória, 6,7 mil moradores foram às urnas para escolher os novos 15 membros do Conselho Tutelar, para os próximos quatros anos, a partir de janeiros de 2020. A capital registrou quase quatro mil votantes a mais que em relação ao pleito anterior, em 2015. Ou seja um crescimento de 60% no número de eleitores. Em Vila Velha, 12 mil pessoas foram às urnas, um aumento de 40% no número de eleitores.
O voto não é obrigatório e podem votar todas as pessoas com mais de 16 anos e que tenham título eleitoral regular com inscrição nas zonas eleitorais da cidade em que vivem.
Na capital, igrejas evangélicas declararam apoio a candidatos, como contou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória (CONCAV), Clarice Romeiro Campos.
"Nas redes sociais dos candidatos, teve muita vinculação à questão religiosa e ao próprio atendimento na comunidade. Isso ainda não é maioria, mas tivemos sim a representatividade do segmento evangélico. Inclusive a Igreja Universal e a Igreja Batista fizeram apoio a alguns desses candidatos".
A Igreja Universal chegou a divulgar um texto em seu site chamando os fiéis a votarem em candidatos que "acima de tudo tenham compromisso com Deus".
Embora a Polícia Militar não tenha registros de conflitos e detidos, Vitória e Serra registraram denúncias de compra de voto, boca de urna e de candidatos que teriam transportado eleitores para os locais de votação. Essas denúncias serão apuradas pelo Ministério Público Estadual.
Na Serra, que teve 7,5 mil eleitores votando para eleger 20 conselheiros, pautas que agradam grupos mais conservadores, como a redução da maioridade penal, ganharam força durante a campanha, como destacou a presidente interina do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente da Serra, Dilma Maria Ramos. Ela criticou essa discussão, já que o conselheiro não tem poder para fazer alterações na legislação.
"A questão não é reduzir a idade que vai fazer com que se tenha menos infratores. Quando você vai falar, o conselheiro precisa ter conhecimento dessa rede que é ofertada para o adolescente. O Conselheiro Tutelar é o guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ele vai contra a lei, ele está equivocado", opinou.
A lista com os candidatos eleitos em Vitória, Vila Velha e Serra está abaixo. Até a publicação da reportagem, os responsáveis pela eleição em Cariacica não enviaram o resultado. O mandato dos novos conselheiros tutelares começa em 2020 e dura quatro anos. O Conselho Tutelar é um órgão colegiado, autônomo, pertencente à administração pública municipal. É a prefeitura que paga o salário do conselheiro. Os resultados serão divulgados nos diários oficiais dos respectivos municípios.
Lívia Dias Pereira Muniz
Carolina Santos Prata
Laudinéia Gonçalves de Oliveira
Laura Aparecida Nascimento
Elaine Marques Pimentel
Walkíria Miranda Ferreira
Silvio Nascimento Ferreira
Marilsa Rodrigues Marçal
Fabrícia Alves Xavier
Rosenita Pereira da Silva
Marcos Antonio de Oliveira
Karina Fonseca
Andressa Sant'Ana Ribeiro Rica
Elisangela Santos Pinto
Luzia Engelhartt Martins
Neuza Fraga Lima
Francielly Gonçalves dos Anjos
Rafaela Bezerra Freitas Ladeira
Francine Pontini Carreta
Heloiza da Penha Lemos Lopes
Valter Francisco Santos Junior
Jessica Felix Pereira
Samanta Mourão Pinto
Bianca Gonçalves Bustamante
Julia Martins Simonassi
Rosilda Carlos Bastos
Jonatas Santos de Almeida
Benedita Jorge de Oliveira
Neuza Coutinho de Jesus
Milene Barcemiro Soares
Wender Inácio Abreu
Camila Sant’Ana dos Santos
Bruno Borsoneli Dantas
Maria Aparecida Gonçalves Gomes
Josimar Fernandes da Silva
Edna Mateus Nascimento Cordeiro
Alessandra Santana Melo
Terezinha de Jesus do Nascimento dos Santos
Sueli Rodrigues dos Santos
Almir Nascimento Vasconcelos
Amanda Muzi
Andressa Zenande
Elisângela Miranda
Fernanda Schueng
Alverinda Medeiros Paiva
Flávia Aparecida
Lindeyr Costa
Silvia Lanes
Mirelly Souza
Cristiana Candida
Valdirene Mateus
Zaini Juvêncio de Araújo
Ana Cláudia Reis
Jasiel Ferreira
Andréa Aparecida
Débora Spíndula
Débora Cristina
Fabiana Medeiros
Eva Frasson Kátia Freitas Oliveira
