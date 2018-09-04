Operação no Bairro da Penha: cumprimento de mandados e três detidos

Policiamento reforçado no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Bairro da Penha, em Vitória. Eles foram concedidos pelo Juizado da Sexta Vara Criminal, a pedido do Ministério Público Estadual (MPES). Um total de 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, desde a manhã de hoje, no, em. Eles foram concedidos pelo Juizado da Sexta Vara Criminal, a pedido do Ministério Público Estadual (MPES).

Polícia Militar (Cimesp) - antigo BME -, e por militares do 1º Batalhão da PM. Trata-se da Operação Concerto, do MPES, que investiga a existência de organizações criminosas sediadas no Complexo da Penha voltada para o tráfico de drogas e o extermínio de pessoas. As buscas e apreensões estão sendo realizadas pelas equipes da diretoria de Inteligência da Polícia Militar (Dint), pela Companhia Independente de Missões Especiais da(Cimesp) - antigo BME -, e por militares do 1º Batalhão da PM.

A comunicação da PM informou ainda que o levantamento e mapeamento das áreas onde deveriam ser realizadas as buscas e apreensões, que subsidiou o MPES na solicitação dos mandados, foi realizado pelos militares da área de inteligência da Polícia Militar.

Durante o cumprimento de mandados, a polícia apreendeu armas e drogas. Três criminosos foram detidos, um deles foi baleado nas pernas após reagir à abordagem policial. Segundo a polícia, o criminoso estava armado. De acordo com a Polícia Militar, ele foi socorrido para um hospital e está em como induzido. Ele teve que amputar a perna.

Material apreendido Crédito: Fernando Madeira

'BANDIDAGEM NÃO GANHA AQUI'

Presente durante a operação, o secretário de Estado da Segurança, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que a polícia é mais forte que o tráfico e que trabalham para diminuir a ação dos criminosos naquela região. Chegou a dizer que 'bandidagem ali não ganha'.



