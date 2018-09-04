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Combate à criminalidade

Operação no Bairro da Penha: cumprimento de mandados e três detidos

Um dos criminosos reagiu à abordagem policial e acabou baleado nas pernas; foram apreendidas armas e drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 19:10

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 19:10

Policiamento reforçado no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um total de 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, desde a manhã de hoje, no Bairro da Penha, em Vitória. Eles foram concedidos pelo Juizado da Sexta Vara Criminal, a pedido do Ministério Público Estadual (MPES).
Trata-se da Operação Concerto, do MPES, que investiga a existência de organizações criminosas sediadas no Complexo da Penha voltada para o tráfico de drogas e o extermínio de pessoas. As buscas e apreensões estão sendo realizadas pelas equipes da diretoria de Inteligência da Polícia Militar (Dint), pela Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) - antigo BME -, e por militares do 1º Batalhão da PM.
A comunicação da PM informou ainda que o levantamento e mapeamento das áreas onde deveriam ser realizadas as buscas e apreensões, que subsidiou o MPES na solicitação dos mandados, foi realizado pelos militares da área de inteligência da Polícia Militar.
> FOTOJORNALISMO | Operação no Bairro da Penha
Durante o cumprimento de mandados, a polícia apreendeu armas e drogas. Três criminosos foram detidos, um deles foi baleado nas pernas após reagir à abordagem policial. Segundo a polícia, o criminoso estava armado. De acordo com a Polícia Militar, ele foi socorrido para um hospital e está em como induzido. Ele teve que amputar a perna.
Material apreendido Crédito: Fernando Madeira
'BANDIDAGEM NÃO GANHA AQUI'
Presente durante a operação, o secretário de Estado da Segurança, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que a polícia é mais forte que o tráfico e que trabalham para diminuir a ação dos criminosos naquela região. Chegou a dizer que 'bandidagem ali não ganha'. 
 
Ainda de acordo com o secretário, a morte que gerou foguetório na Capital, nesta segunda-feira (3), tem relação com o assassinato ocorrido horas antes na Ilha do Frade, também em Vitória.
O material que for levantado no local será utilizado em ação penal a ser apresentada pelo Ministério Público Estadual contra os envolvidos no crime. No oferecimento da denúncia contra os criminosos à Justiça estadual poderá ser solicitada a prisão dos envolvidos. Elas também poderão ocorrer no momento do cumprimento do mandado, caso as pessoas alvo da investigação e dos mandados sejam encontrados na prática de crime, na posse de droga ou armas.

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