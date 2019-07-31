Operação apreende 57 quilos de siri e camarão por pesca ilegal no ES

Publicado em 31 de julho de 2019 às 20:45
- Atualizado há 6 anos
Uma operação náutica realizada na noite desta terça-feira (30) resultou na apreensão de 57 quilos de siri e camarão que teriam sido obtidos por meio de pesca ilegal. À frente da ação estão a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), junto à Polícia Federal e apoio da Capitania dos Portos do Espírito Santo. Após apreensão, os pescados foram imediatamente devolvidos ao ambiente aquático.
De acordo com a gerente de Fiscalização da Semmam, Priscila Ligia Alvarino, foram flagradas três embarcações praticando pesca predatória, sendo que uma delas estava na Área de Proteção Ambiental Baía das Tartarugas e as outras duas no canal principal da baía de Vitória, próximas à ilha das Caieiras.
Além da apreensão dos frutos do mar, o material utilizado na pesca também foi apreendido. Diante das infrações haverá comunicação da prática de crime ambiental, sendo que a Capitania dos Portos já procedeu à notificação dos barcos.
PENALIDADE
A multa pela prática de pesca ilegal pode variar entre R$ 700 e R$ 100 mil. A ação conjunta entre órgãos como Semmam, Polícia Ambiental, Polícia Federal, Delegacia de Crimes Ambientais, Ibama e Capitania dos Portos pretende criar um cerco de combate a este tipo de prática predatória.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o