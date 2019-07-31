Prática predatória

Operação apreende 57 quilos de siri e camarão por pesca ilegal no ES

Após apreensão, os pescados foram imediatamente devolvidos ao ambiente aquático

Publicado em 31 de julho de 2019

Siris foram pescados indevidamente na baía de Vitória e encontrados por equipe de fiscalização ambiental Crédito: Reprodução/PMV

Uma operação náutica realizada na noite desta terça-feira (30) resultou na apreensão de 57 quilos de siri e camarão que teriam sido obtidos por meio de pesca ilegal. À frente da ação estão a equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), junto à Polícia Federal e apoio da Capitania dos Portos do Espírito Santo. Após apreensão, os pescados foram imediatamente devolvidos ao ambiente aquático.

De acordo com a gerente de Fiscalização da Semmam, Priscila Ligia Alvarino, foram flagradas três embarcações praticando pesca predatória, sendo que uma delas estava na Área de Proteção Ambiental Baía das Tartarugas e as outras duas no canal principal da baía de Vitória, próximas à ilha das Caieiras.

Pescado apreendido foi devolvido ao ambiente aquático (Ampliar imagem) Crédito: Reprodução/PMV

Além da apreensão dos frutos do mar, o material utilizado na pesca também foi apreendido. Diante das infrações haverá comunicação da prática de crime ambiental, sendo que a Capitania dos Portos já procedeu à notificação dos barcos.

PENALIDADE

A multa pela prática de pesca ilegal pode variar entre R$ 700 e R$ 100 mil. A ação conjunta entre órgãos como Semmam, Polícia Ambiental, Polícia Federal, Delegacia de Crimes Ambientais, Ibama e Capitania dos Portos pretende criar um cerco de combate a este tipo de prática predatória.

