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Trânsito

Obras na Segunda Ponte serão feitas durante a madrugada, diz DER-ES

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-geral do órgão explicou que apenas alguns serviços menores podem ocorrer ao dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2019 às 09:23

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 09:23

Estrutura da Segunda Ponte será reparada nas obras que serão iniciadas na próxima semana Crédito: Marcelo Prest
A partir da próxima semana, as obras de manutenção na Segunda Ponte serão iniciadas. É o que garantiu o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER), Luiz Cesar Maretto, em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (02). Mas, segundo ele, as obras de maior esforço serão feitas durante e a madrugada. 
> Gerson Camata vai dar nome a trecho estadual da Segunda Ponte
O início efetivo das obras deve acontecer na semana que vem. Embora a autorização de ordem de serviço tenha sido dada pelo governador na semana passada, a empresa já tinha começado a se mobilizar
Luiz Cesar Maretto
"Para se iniciar uma obra, se recebe uma ordem de início, mas não se começa de um dia para o outro. Colocar em campo todos os trabalhadores, equipamentos, canteiro de obras, material, contratação de operários, isso tudo é lento e demanda tempo. Portanto, a gente dá em torno dez dias para a empresa tocar essa mobilização. No caso da ponte, vai precisar de muitos andaimes ali na parte de baixo, mas na semana que vem já teremos alguns operários lá", enfatizou.
TRECHOS
Como a Segunda Ponte é formada por um entroncamento envolvendo trechos de rodovias estadual e federal, a obra será tocada também pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Por isso, o diretor-geral do DER explicou como cada um dos órgãos realizará a obra.
"Quando a gente sai da Carlos Lindenberg, no final da Cobilândia, início de Cobi, começa o viaduto. Quando vem pela BR 262, passando em frente ao estádio da Desportiva (Engenheiro Araripe) e que sobe, daquela junção para trás já é o viaduto onde vamos fazer o nosso trabalho. O trecho anterior a esse, é de competência do Dnit, e assim como o trecho da travessia do mar, é o Dnit é quem irá fazer, inclusive já deu a ordem de serviço como nós. A descida para Cariacica (Jardim América) também é do Estado. Já a chegada em Vitória, na região da Rodoviária, também compete ao Dnit", detalhou.
SEGURANÇA
Embora visualmente as condições da Segunda Ponte assustem quem passa por ali, o diretor-geral fez questão de tranquilizar os motoristas em relação à segurança no tráfego.
"Essas obras que serão feitas são de manutenção, porque durante esse primeiro semestre do ano sempre tem havido algum receio por parte da população, algumas pessoas maldosas espalham boatos de que a ponte corre risco, que vai cair, mas nós temos dito sistematicamente que não há a menor possibilidade, nem o maior nem o menor risco de acidente", enfatiza.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E continua. "O que estamos fazendo, até em respeito ao Ministério Público, é uma manutenção preventiva em cima de alguns pequenos desplacamentos, buracos feitos por moradores de rua para esconder drogas nos pilares entre outras coisas. Resolvemos incluir nessa obra a troca das juntas de dilatação e de todo o pavimento da parte do viaduto, sinalização, do guarda-corpo novo que será metálico. O que estamos fazendo é manutenção preventiva", contou Maretto.
PRAZO
Por fim, o diretor comentou sobre o prazo de execução da obra. A intenção é fazê-la em tempo menor até por conta dos impactos no trânsito da região.
"Está em contrato dez meses, por sabermos das dificuldades para se trabalhar em vias de tráfego intenso como é o caso. A gente pensa até em diminuir e sair em seis meses, mas vamos efetivar para ver se conseguimos diminuir, principalmente na parte da faixa de rolamento do viaduto (ponte), onde os carros circulam."
HORÁRIO
"Esse tipo de trabalho será feito à noite, apenas alguns serviços menores podem ocorrer ao dia, mas o serviço que demanda maior esforço (frisamento do asfalto, troca das placas e juntas de dilatação) será feito durante a madrugada, para não ter paralisações longas. Estamos ainda em contato com o Dnit, somos parceiros, e faremos novas reuniões para ajustar o cronograma da obra e iniciá-la simultaneamente", finalizou.

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