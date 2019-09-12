Próximo ao Faça Fácil

Obras e estacionamento irregular deixam trânsito lento em Cariacica

O trecho é de responsabilidade do Governo do Estado. No local, a fiscalização deve ser feita pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar

Publicado em 12 de setembro de 2019 às 18:29

Carros ficam estacionado em local irregular próximo ao Faça Fácil de Cariacica Crédito: Caíque Verli

Passar em frente ao Faça Fácil de Cariacica e ao Terminal de Campo Grande exige paciência do motorista, que enfrenta trânsito muito lento naquele trecho.

Duas situações ajudam a piorar os congestionamentos. Uma delas é uma obra que acontece na região que provoca interdições parciais. A outra é o uso de uma faixa em cada sentido como estacionamento irregular, o que diminui o espaço para o trânsito fluir.

A reportagem da CBN mesmo flagrou veículos estacionados em frente ao Faça Fácil, mesmo com uma placa alertando que é proibido parar no local.

A pauta foi sugerida pelo ouvinte Robson Henrique da Silva, que é representante comercial. Ele contou que o trânsito fica cada dia mais complicado no local.

"Passo de manhã, passo na hora do almoço, passo a tarde também. E a gente tem esse congestionamento acontecendo, principalmente por causa das obras, mas agravado pelos veículos estacionados irregularmente", reclama.

O motorista Gidevaldo Conceição é outro incomodado com o tempo perdido no trânsito naquele trecho. Ele cobra mais fiscalização. "O horário mais difícil é de 6h da manhã até 8h. O trânsito fica bem pesado e muito lento", relata o motorista.

O trecho é de responsabilidade do Governo do Estado. No local, a fiscalização deve ser feita pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar por ser uma faixa de domínio estadual.

POLÍCIA MILITAR E DER

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) disse que essas obras no trecho BR 262  Terminal de Campo Grande vão melhorar o acesso à Leste-Oeste e a à BR 262. Serão quatro pistas em direção à rodovia federal e uma nova via para o acesso à Leste-Oeste. A previsão é que as obras sejam concluídas no segundo semestre do ano que vem.

Trânsito fica complicado em trechos próximos ao Faça Fácil de Cariacica Crédito: Caíque Verli

A Polícia Militar informou, também por nota, que, desde a última semana, uma obra foi iniciada naquele trecho e, desde então, os motoristas que chegam ao local encontram dificuldades para estacionar, visto que o espaço ficou comprometido. Após análise das equipes, junto ao DER, foi observada a necessidade de proibição do estacionamento de veículos no local, para melhoria do fluxo de trânsito, durante o período das obras.

Desde então, as equipes do Batalhão de Trânsito, segundo a PM, atuam na região, fazendo, inicialmente, a orientação dos condutores e a conscientização de que, no momento, parada e estacionamento no local estão proibidos, visto que até então não havia restrição. A parada e estacionamento no local, atualmente, é ato passível de multa.

