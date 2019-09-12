Home
>
Grande Vitória
>
Obras e estacionamento irregular deixam trânsito lento em Cariacica

Obras e estacionamento irregular deixam trânsito lento em Cariacica

O trecho é de responsabilidade do Governo do Estado. No local, a fiscalização deve ser feita pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2019 às 18:29

Carros ficam estacionado em local irregular próximo ao Faça Fácil de Cariacica Crédito: Caíque Verli

Passar em frente ao Faça Fácil de Cariacica e ao Terminal de Campo Grande exige paciência do motorista, que enfrenta trânsito muito lento naquele trecho.

Recomendado para você

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

00:00 /
Obras e estacionamento irregular deixam trânsito lento em Cariacica

>BR 447: rodovia vai ligar BR 262 a Rodovia Leste-Oeste

Duas situações ajudam a piorar os congestionamentos. Uma delas é uma obra que acontece na região que provoca interdições parciais. A outra é o uso de uma faixa em cada sentido como estacionamento irregular, o que diminui o espaço para o trânsito fluir.

A reportagem da CBN mesmo flagrou veículos estacionados em frente ao Faça Fácil, mesmo com uma placa alertando que é proibido parar no local.

A pauta foi sugerida pelo ouvinte Robson Henrique da Silva, que é representante comercial. Ele contou que o trânsito fica cada dia mais complicado no local.

"Passo de manhã, passo na hora do almoço, passo a tarde também. E a gente tem esse congestionamento acontecendo, principalmente por causa das obras, mas agravado pelos veículos estacionados irregularmente", reclama.

>Com três meses, rodovia Leste-Oeste apresenta vários problemas

O motorista Gidevaldo Conceição é outro incomodado com o tempo perdido no trânsito naquele trecho. Ele cobra mais fiscalização. "O horário mais difícil é de 6h da manhã até 8h. O trânsito fica bem pesado e muito lento", relata o motorista.

O trecho é de responsabilidade do Governo do Estado. No local, a fiscalização deve ser feita pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar por ser uma faixa de domínio estadual. 

POLÍCIA MILITAR E DER 

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) disse que essas obras no trecho BR 262  Terminal de Campo Grande vão melhorar o acesso à Leste-Oeste e a à BR 262. Serão quatro pistas em direção à rodovia federal e uma nova via para o acesso à Leste-Oeste. A previsão é que as obras sejam concluídas no segundo semestre do ano que vem.

Trânsito fica complicado em trechos próximos ao Faça Fácil de Cariacica Crédito: Caíque Verli

A Polícia Militar informou, também por nota, que, desde a última semana, uma obra foi iniciada naquele trecho e, desde então, os motoristas que chegam ao local encontram dificuldades para estacionar, visto que o espaço ficou comprometido. Após análise das equipes, junto ao DER, foi observada a necessidade de proibição do estacionamento de veículos no local, para melhoria do fluxo de trânsito, durante o período das obras.

Desde então, as equipes do Batalhão de Trânsito, segundo a PM, atuam na região, fazendo, inicialmente, a orientação dos condutores e a conscientização de que, no momento, parada e estacionamento no local estão proibidos, visto que até então não havia restrição. A parada e estacionamento no local, atualmente, é ato passível de multa.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais