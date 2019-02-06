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Vitória

Obras de reforço da Ponte de Camburi devem começar em março

As intervenções são consideradas preventivas e foram recomendadas por um laudo técnico que identificou vigas expostas e concreto corroído na estrutura
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 fev 2019 às 16:34

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 16:34

Ponte de Camburi passará por reforço estrutural Crédito: Diego Alves
As obras de reforço da Ponte de Camburi, em Vitória, devem começar apenas em março, mas o local já começa a ser preparado para receber os trabalhos de reforma. As intervenções são consideradas preventivas e foram recomendadas por um laudo técnico feito por engenheiros da Prefeitura de Vitória, realizado no ano passado. A estrutura apresentou vigas expostas, concreto corroído e estrutura metálica enferrujada.
> Iphan rejeita modelo de barreira na Terceira Ponte
De acordo com o secretário municipal de Obras e Habitação e vice-prefeito da capital, Sérgio Sá, o projeto de sinalização marítima — exigido pela Capitania dos Portos — está em fase final. "Este projeto é uma exigência da Capitania para dar início às obras na ponte e será concretizado até o final deste mês. Com relação ao prazo de término da obra de reforma preventiva, este será mantido em seis meses", explicou.
INTERDIÇÕES
Segundo o secretário, inicialmente a obra não causará interdição da ciclovia, em especial durante o verão. No entanto, com o avanço da reforma, é possível que haja interdição parcial. Com relação ao trânsito, os motoristas poderão ficar despreocupados, já que não será afetado em momento algum, garante Sá.
> Segunda Ponte: risco de colapso, se nada for feito
OUTRAS PONTES
Nas vistorias realizadas em 2018, equipes também analisaram as pontes Ayrton Senna, Ponte da Passagem, e a ponte da Ilha do Frade. Segundo o laudo, somente a Ponte de Camburi apresentou problemas que indicavam a necessidade de manutenção.
> Com liberação de trecho, motorista poderá cruzar toda Leitão da Silva

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