Obras de reforço da Ponte de Camburi devem começar em março

Ponte de Camburi passará por reforço estrutural Crédito: Diego Alves

As obras de reforço da Ponte de Camburi , em Vitória , devem começar apenas em março, mas o local já começa a ser preparado para receber os trabalhos de reforma. As intervenções são consideradas preventivas e foram recomendadas por um laudo técnico feito por engenheiros da Prefeitura de Vitória , realizado no ano passado. A estrutura apresentou vigas expostas, concreto corroído e estrutura metálica enferrujada.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Habitação e vice-prefeito da capital, Sérgio Sá, o projeto de sinalização marítima — exigido pela Capitania dos Portos — está em fase final. "Este projeto é uma exigência da Capitania para dar início às obras na ponte e será concretizado até o final deste mês. Com relação ao prazo de término da obra de reforma preventiva, este será mantido em seis meses", explicou.

INTERDIÇÕES

Segundo o secretário, inicialmente a obra não causará interdição da ciclovia, em especial durante o verão. No entanto, com o avanço da reforma, é possível que haja interdição parcial. Com relação ao trânsito, os motoristas poderão ficar despreocupados, já que não será afetado em momento algum, garante Sá.

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