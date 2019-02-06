Obras de reforço da Ponte de Camburi devem começar em março

As obras de reforço da Ponte de Camburi, em Vitória, devem começar apenas em março, mas o local já começa a ser preparado para receber os trabalhos de reforma. As intervenções são consideradas preventivas e foram recomendadas por um laudo técnico feito por engenheiros da Prefeitura de Vitória, realizado no ano passado. A estrutura apresentou vigas expostas, concreto corroído e estrutura metálica enferrujada.
De acordo com o secretário municipal de Obras e Habitação e vice-prefeito da capital, Sérgio Sá, o projeto de sinalização marítima — exigido pela Capitania dos Portos — está em fase final. "Este projeto é uma exigência da Capitania para dar início às obras na ponte e será concretizado até o final deste mês. Com relação ao prazo de término da obra de reforma preventiva, este será mantido em seis meses", explicou.
INTERDIÇÕES
Segundo o secretário, inicialmente a obra não causará interdição da ciclovia, em especial durante o verão. No entanto, com o avanço da reforma, é possível que haja interdição parcial. Com relação ao trânsito, os motoristas poderão ficar despreocupados, já que não será afetado em momento algum, garante Sá.
OUTRAS PONTES
Nas vistorias realizadas em 2018, equipes também analisaram as pontes Ayrton Senna, Ponte da Passagem, e a ponte da Ilha do Frade. Segundo o laudo, somente a Ponte de Camburi apresentou problemas que indicavam a necessidade de manutenção.