Obra do Terminal de Itaparica deve demorar pelo menos 1 ano e 2 meses

Terminal de Itaparica em julho de 2018 Crédito: Fernando Madeira

O secretário do Estado de Transporte e Obras Públicas (Setop), Paulo Ruy Carnelli, afirmou, durante coletiva sobre a interdição do Terminal de Itaparica , na manhã desta sexta-feira (17), que a expectativa é de que o local permaneça fechado, pelo menos, por mais um ano e dois meses.

O secretário explicou que a possibilidade de reforçar a estrutura interditada, sem necessidade de refazê-la, está descartada. Carnelli acrescenta, ainda, que a licitação para contratar uma empresa que retire o telhado danificado e a remoção demoram, em média, cinco meses.

A partir daí, outra licitação para contratar uma empresa que realize a construção da nova estrutura demora, aproximadamente, três meses, e a obra final demoraria cerca de seis meses.

ALTERNATIVA DE FUNCIONAMENTO

O secretário Paulo Ruy Carnelli afirmou que ainda existe uma possibilidade para que o terminal comece a atender os usuários dentro de cinco meses, com um telhado provisório, quando o atual for retirado.

No entanto, a viabilidade para essa opção ainda é estudada. A intenção da Setop é realizar as operações no terminal com o telhado provisório, ao mesmo tempo em que acontecem as obras para a construção de uma nova cobertura permanente para o local.

Questionado sobre a situação dos coletivos que foram transferidos para outros terminais, Canelli disse que a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) é responsável por essa discussão, incluindo itinerários e horários.



