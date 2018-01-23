Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • O veleiro de Amyr Klink que levará pesquisadores à Ilha de Trindade
Conheça a embarcação

O veleiro de Amyr Klink que levará pesquisadores à Ilha de Trindade

Pesquisadores realizarão diversos mergulhos para estudar a evolução de espécieis de peixes a 150 metros de profundidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 00:05

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 00:05

Veleiro Paratii 2 que levará pesquisadores para a Ilha de Trindade Crédito: Débora Benaim
O veleiro Paratii 2 será a base de oito pesquisadores que embarcam nesta quarta-feira (24) para a Ilha de Trindade, a cerca de 1.200 quilômetros da costa de Vitória. Durante os 20 dias de viagem eles farão mergulhos para estudar montanhas submarinas, sobre os corais, além da evolução das espécies e populações de peixes da região.
A embarcação de 30 metros de comprimento pertence ao navegador experiente Amyr Klink, conhecido pela travessia a remo do Atlântico Sul e viagens à Antártida. O veleiro Paratii 2 já viajou oito vezes para o continente de gelo. De design arrojado, sua estrutura foi feita com alumínio aeronáutico. O Paratii 2 possui  uma cozinha, um banheiro, dois quartos, cabine do comandante e um escritório. 
VEJA VÍDEO
Os pesquisadores, entre eles oceanógrafos e biólogos fazem parte de um projeto de pesquisa sobre a evolução da vida marinha e estudos de história natural da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O projeto é desenvolvido em parceria com a Academia de Ciência da Califórnia, nos Estados Unidos, e com outras instituições.
São três pesquisadores especializados em mergulhos profundos. e cinco mergulhadores de ambientes mais rasos. Vamos para essa pesquisa com 1.500 litros de água para beber quase 3 mil para lavar louça tomar banho, lavar equipamentos e a louça, explicou o pesquisador e biólogo Hudson Tércio Pinheiro.
O veleiro vai acomodar os pesquisadores e mais quatro tripulantes: o capitão, um técnico de operações, um técnico de mergulho da Academia de Ciências da Califórnia e Tamara Klink, filha do dono da embarcação.
A PESQUISA
A pesquisa vai quantificar e caracterizar os cardumes que habitam a região, da costa do Estado até a Ilha de Trindade. Para isso, serão realizados diversos mergulhos pelo percurso com o objetivo de entender a distribuição das espécies ao longo da cadeia e ainda a origem delas.
Nossa ideia é chegar até a Ilha de Trindade, mas no caminho existem diversas montanhas subaquáticas. Vamos parar em três dessas montanhas para explorar alguns ambientes. Vamos tentar estudar um pouco mais da ecologia e da história evolutiva das espécies que habitam esses ambientes, contou Hudson.
Veleiro Paratii 2 que levará pesquisadores para a Ilha de Trindade Crédito: Débora Benaim
Os mergulhos serão realizados nas montanhas subaquáticas, localizadas a mais de 150 metros de profundidade. Serão utilizadas câmeras de captura de imagens, acopladas como iscas. Os peixes serão coletados e trazidos, após análise, para a coleção de espécies marinhas da Ufes.
Outro foco da expedição é buscar informações sobre os predadores de topo da cadeia alimentar marinha, como os tubarões. O resultado vai ajudar o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no ordenamento pesqueiro.
Outro foco da expedição é buscar informações sobre os predadores de topo da cadeia alimentar marinha, como os tubarões. O resultado vai ajudar o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no ordenamento pesqueiro. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados