Nos últimos quatro anos, a investigação sobre a morte da estudante Isabela Cassani, 15 anos, tem se baseado em refazer o trajeto percorrido por ela na noite de 24 de outubro de 1999. Mas uma outra análise feita pela polícia é checar as possibilidades de caminhos que a estudante teria feito para descobrir em que ponto foi feita a abordagem do criminoso.