Nos últimos quatro anos, a investigação sobre a morte da estudante Isabela Cassani, 15 anos, tem se baseado em refazer o trajeto percorrido por ela na noite de 24 de outubro de 1999. Mas uma outra análise feita pela polícia é checar as possibilidades de caminhos que a estudante teria feito para descobrir em que ponto foi feita a abordagem do criminoso.
Com base nesse caminho cercado de mistérios, a reportagem percorreu o possível trajeto que Isabela teria feito caso tivesse conseguido chegar à casa da amiga, no Edifício Brazmar, Centro de Vitória. Acompanhe no vídeo as dificuldades e observações desse trecho realizado 20 anos após o crime.
