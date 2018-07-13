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O dia em que o 'Maluco Beleza' parou o Centro de Vitória

Em 1978, Raul Seixas fez dois shows no Teatro Carlos Gomes e gravou um clipe na Rua 7. Mas os capixabas não sabiam que estavam diante do ídolo

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 19:10
especial
O ano era 1978. O cenário, a Rua 7, no coração do Centro de Vitória. Numa época ainda pacata na Capital do Espírito Santo, uma figura simples, com chapéu, colete e calça jeans saca seu violão, se senta num canteiro, no meio da rua, e começa a entoar "Maluco Beleza", verdadeiro hino de uma geração marcada pela repressão da ditadura militar.
Crianças se aglomeram, mulheres se aproximam, os capixabas cantam. E o cantor se apresenta: "Eu estou imitando o Raul Seixas aqui. Tô fazendo o papel dele". A plateia ri, interage. O que ninguém ali sabia, àquela altura, era que o cantor, na verdade, era mesmo Raul Seixas - o eterno maluco beleza.
Raul Seixas em Vitória Crédito: Cedoc/Rede Gazeta
O cantor e compositor baiano, tantas vezes chamado de "pai do rock" brasileiro, lançou ao longo de sua carreira 17 álbuns. Na época da visita a Vitória, para dois shows no Teatro Carlos Gomes, ele estava no auge das paradas com o álbum "O dia em que a terra parou", que além da música tocada no Centro de Vitória ainda tinha hits como "Sapato 36" e a faixa que dava nome ao disco.
Durante a visita a Vitória, Raul fez dois shows no Teatro Carlos Gomes. A ida à Rua 7 aconteceu a convite da TV Gazeta, que aproveitou a oportunidade para a gravação de um clipe.
VEJA:
O ex-produtor musical Marco Antônio é um dos que acompanharam o cantor bem de perto, e inclusive aparece nas imagens históricas. "Esta pessoa que está ao lado de Raul Seixas sou eu. O Raul esteve aqui para fazer um show e a Gazeta decidiu fazer o clipe na Rua 7 como se ele pedisse esmola. A Rede Gazeta, nesses 90 anos, sempre se preocupou em promover os artistas locais e nacionais", relembrou Marco Antônio, em vídeo enviado ao Bom Dia, ES.
E você, se reconhece nas fotos do dia em que Raul Seixas esteve em Vitória? Conte para a gente onde você está e divida suas lembranças: [email protected]

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