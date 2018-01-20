O Carnaval de Vitória vem cheio de histórias para contar

Vice em 2017, a MUG busca voltar ao topo este ano Crédito: Beto Morais - GZ

Chocolate... história quilombola mentiras Sim, os temas são diversos, mas carnaval é isso mesmo e as escolas do Carnaval de Vitória chegam cheias das histórias para contar. Ao longo dos próximos dias, vamos mostrar os preparativos e os esforços para fazer acontecer esse espetáculo.

A GAZETA visitou os bastidores da construção dos desfiles das sete escolas do Grupo Especial. Como será visto, a correria e o esforço conjuntos estão presentes. Quem visita os barracões encontra materiais ainda em construção e ferragens, que darão lugar ao espetáculo que vai acontecer nos dias 2 e 3 de fevereiro.

A campeã do Carnaval de Vitória do ano passado, a Boa Vista, chegará este ano com a história de Nelson Mandela, que foi líder rebelde e presidente da África do Sul, vencedor do prêmio Nobel da Paz em 1993. Sua trajetória será contada pela escola de Itaquari, Cariacica, no enredo Sou Boa Vista sou Madiba o canto da igualdade que ecoa no centenário de Mandela.

Campeã do ano passado, a escola quer repetir o feito Crédito: Fernando Madeira | AG

A Mocidade Unida da Glória (MUG) outra tradicional campeã do carnaval, chega este ano com o enredo Entre confetes e serpentinas, uma paixão sem igual Olhares que se cruzam, bocas que se beijam Amores de carnaval para representar Vila Velha na avenida. Bem quente, não? Pois é, como o título entrega, o foco do enredo serão os triângulos amorosos que fizeram parte da vida real e da ficção.

Enquanto a Mug apimenta os foliões, a Unidos Piedade chegará para colorir e encantar a plateia com sua delicadeza. A agremiação da Fonte Grande, em Vitória, traz este ano o enredo Pra Não Dizer que Não Falei das Flores, a partir do qual narrará o simbolismo das flores em diversas fases da vida.

A Novo Império vai pegar um gancho na história de parte dos moradores de sua comunidade, Caratoíra, Vitória, e cantará o enredo No vai e vem do mar, lá se vão 100 anos do Sindicato da Estiva. A sugestão veio da Velha Guarda da agremiação, fundada também estivadores.

Ao cantar Ambrósio, samba enredo da Jucutuquara, a agremiação vai apresentar a história do quilombola e seus atos de resistência contra a escravidão e, de quebra, expor e fortalecer a luta de minorias, como ressalta o trecho Coragem Valentia e resistência, Renasce Guardião da negra essência.

O Estado é produtor de alguns dos melhores cacaus de todo o mundo. É para valorizar isso que a Pega no Samba, de Consolação, Vitória, vem com o enredo Na celebração ao chocolate, a Locomotiva dá um show!. A Locomotiva, apelido da escola, vai para a avenida com o centenário do cacau no Espírito Santo, além de mexer com a imaginação das pessoas sobre tudo relacionado ao chocolate.

A Andaraí, de Santa Martha, Vitória, chega para provocar com o enredo Quem conta um conto aumento um ponto com a certeza de quem viu! Mas não leve tão a sério é 1º de abril. Seu enredo vem para questionar as histórias que vemos nos livros, além das pequenas mentiras do cotidiano. O desfile também promete uma pitada mais crítica ao falar sobre a desconfiança diante do cenário político brasileiro.

NINGUÉM CAI

Este ano, ninguém sobe e ninguém cai por causa de um impasse entre as ligas que representam as escolas do Grupo A, que desfilam na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, e as do Grupo Especial, que desfilam na noite seguinte.

Não vai ter tempo de voltar a essa harmonia que sempre existiu no carnaval daqui. Então subir e descer, só em 2019, diz Rogério Sarmento, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge).

Até lá, ele chama a população para o samba. Não está fácil para ninguém. Mas está todo mundo envolvido na construção do carnaval. É bom que o público prestigie.

No ano passado, a Independente de Boa Vista, escola de Itaquari, em Cariacica, foi a campeã do Carnaval de Vitória. Sem a pressão da queda, o foco das escolas é mesmo ou ocupar o lugar da campeã ou a Boa Vista repetir o feito.

SAIBA

GRUPO A

Dia: 2 de fevereiro

Ordem dos desfiles: São Torquato, Chegou o que Faltava, Rosas de Ouro, Chega Mais, Tradição Serrana, Imperatriz do Forte e Barreiros.

Horário: a partir das 21h

GRUPO ESPECIAL

Dia: 3 de fevereiro

Ordem dos desfiles: Andaraí, Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Pega no Samba e Jucutuquara.

Horário: a partir das 22h

CAMAROTE VIX

Lote exclusivo

Pré-venda para assinantes de A GAZETA:

- Passaporte para os dois dias de desfile: R$ 231; apenas para sábado: R$ 230

- 2º lote para os dois dias: R$ 251; para sábado: R$ 250

- 3º lote para os dois dias: R$ 291. Apenas para sábado: R$ 290

PROMOÇÃO

Para adquirir o ingresso com valor promocional, o assinante deverá comprar como passaporte (sexta e sábado) ou somente sábado.

ARQUIBANCADA

Ingressos para arquibancada é vendido nas casas lotéricas e nas quadras das escolas.

Dia: 2 de fevereiro

SETORES B e E

Inteira: R$ 40 + R$ 5 (taxa)

Meia: R$ 20 + R$ 5 (taxa)

Sábado: 3 de fevereiro

SETORES B e E

Inteira: R$ 70 + R$ 5 (taxa)