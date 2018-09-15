O amor deles venceu tudo. Até o crack

Athaíde e Elzinete superaram o vício e voltaram a reconstruir a vida juntos Crédito: Carlos Alberto Silva

Um amor que cura e transforma. Através do uso do crack, Elzinete Silva, de 47 anos, e Athaíde Candeia, de 54, se conheceram. Mas o que eles não imaginavam no início da relação era que o amor entre o casal iria salvá-los de um vício em drogas que durava mais de 30 anos.

Morando juntos há sete anos, por três eles conviveram dentro de casa com o consumo de uma das drogas mais pesadas que existem. A gente não comprava pedrinha mais, era pedrona para fumar a noite toda. O crack quase destruiu nossa vida, lembra Elzinete, que entrou no mundo das drogas aos 19 anos, através da cocaína, chegou a ser presa com drogas e hoje é cuidadora de idosos e cozinheira de mão-cheia.

Brigas, perdas materiais, afastamento dos filhos, alucinações provocadas pela drogas: a vida do casal virou um inferno. Chegou-se ao ponto de não sobrar nada dentro da residência, no bairro Eldorado, na Serra. Tudo tinha sido vendido por Elzinete para manter o vício  não restou nem mesmo o motor da geladeira.

A gota dágua foi uma briga que tivemos por causa de um gasto que não concordava com feijão tropeiro. Ela pegou uma faca e saiu correndo atrás de mim para me matar. Sem voltar para casa, sem que ela soubesse, decidi ir embora, deixando roupas e documentos para trás. Um ia acabar matando o outro, contou ele, que iniciou nas drogas pelo uso de maconha bem novo, aos 12 anos.

Três meses depois, ele voltou para casa. Recuperado após passar por tratamento em Colatina, em um local indicado pelo irmão, voltou disposto a tirar a mulher do fundo do poço: Deus mandou meu esposo recuperado para me salvar do buraco.

A mulher, porém, tinha entrado em depressão, afundada ainda mais no vício. Quando soube que Athaíde estava de volta, ela foi encontrar o companheiro. Ele, no entanto, deu um ultimato: não dava mais para as drogas fazerem parte da relação. Fui atrás do meu esposo achando que ele ia me dar droga. A única droga que ele me deu naquele dia foi um x-bacon, porque eu estava morrendo de fome, brinca Elzinete, que nunca mais teve recaída.

Juntos, eles foram reconstruindo a vida, ganhando novas oportunidades de trabalho, recuperando a convivência com os filhos. É o que mais me faz arrepender, o quanto me afastei da família, principalmente no período mais grave, durante cinco, seis anos. Ainda bem que Deus me deu a oportunidade de recuperar o sentido da vida, comemora Athaíde .

"JÁ GASTEI R$ 60 MIL EM UM MÊS"

No auge do desespero, a cuidadora Elzinete Silva chegou a perder tudo para manter o vício e gastar R$ 60 mil em um mês para comprar drogas. Depois de décadas, viu sua vida se transformar. Além do marido, um filho que também era viciado se converteu e virou pastor.

Como você e seu marido se aproximaram ?

A gente já se conhecia, mas se aproximou por causa do vício em crack. Fazia pouco tempo que tinha saído da prisão e a antiga esposa dele tinha saído de casa. Uma vez fui pedi-lo para comprar a droga para mim e começamos a usar na casa dele. Foi uma, duas, três, e acabei vindo morar com ele.

Como foi esse início de convivência?

No início, foi boa. Mas depois aumentou a cachaça, o uso de drogas, brigas, as ciumeiras.

Eram brigas fortes?

Sim, com muita agressão. Eu batia muito nele, tirava sangue mesmo. Era tudo reação da droga, que me fazia enxergar o que não existia. Tinha medo da polícia, de bandido...

O que seu marido representa para você?

Muita coisa. Ele é uma pessoa muito boa, um anjo. Eu falava que nunca queria ter um homem drogado na minha vida, porque de drogada bastava eu. Mas Deus quis me juntar a ele, da forma como ele era, doido. E foi através dele que me salvei.

"MEUS FILHOS SE AFASTARAM"

O eletricista predial Athaíde Candeia diz que hoje experimenta uma vida nova após sair das drogas. O que ele mais se orgulha é de ter recuperado a convivência com os filhos.

Quando começou a pensar em sair das drogas?

Uma vez eu fui ameaçado de morte por dívidas com traficante. Fui perseguido por homens armados e tudo. Ali o medo passou a fazer parte da minha vida. Mesmo assim, ainda continuei usando por um tempo.

E qual foi a gota dágua então?

Quando a Elzinete me ameaçou com uma faca. Uma briga simples, por causa de um feijão tropeiro. Ela saiu correndo atrás de mim pelo beco. Sem voltar para casa, fui embora para Colatina e busquei ajuda em uma entidade, que também tinha auxiliado meu irmão. Foi lá, com ajuda de profissionais e da fé em Deus que me recuperei.

Já recuperado, por que voltou a procurar Elzinete?

Não podia sair do fundo do poço e deixá-la lá embaixo como se nada tivesse acontecido. Não ia ficar em paz comigo mesmo. Ela é impetuosa, mas é minha companheira.

O que de mais importante a droga te tirou?

Perdi muita coisa: emprego, bens materiais, amigos. Mas não tenho dúvidas de o que mais doeu foi a perda da convivência com meus filhos. Minha antiga esposa acabou saindo de casa porque não aguentava mais. Paguei o preço pelo meu erro, mas Deus me deu o tempo de recuperar isso

Qual é a sensação de vencer o vício?

Renascimento, uma vida nova. Deus que quis mudar a gente. Hoje eu vejo a alegria no rosto dos meus filhos por saber que o pai deles é uma outra pessoa. Ver o sorriso no rosto dos meus filhos é hoje a minha maior alegria.