Número de notificações de dengue no ES cresce 435,9% em relação a 2018

Até o dia 02 de fevereiro, o Estado notificou 2.460 casos de dengue. No mesmo período do ano passado foram registrados 459 casos