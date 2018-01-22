Novo Império conta história de estivadores do Estado

A velha guarda sugeriu e a escola atendeu. A Novo Império vem este ano com o enredo que mexe com a memória afetiva de parte dos moradores de Caratoíra, na região da Grande Santo Antônio, em Vitória: No vai e vem do mar, lá se vão 100 anos do Sindicato da Estiva.
Mas o que um sindicato tem a ver com a memória afetiva do bairro? A maioria dos nossos fundadores são estivadores. Temos muitos funcionários do porto nessa região. Então a gente achou por bem um enredo que falasse um pouco da nossa comunidade, explicou o presidente da Novo Império, Alessandro Souza Santos, enquanto ficava de olho nos preparos para o desfile da escola.
No período pré-carnaval, a correria é grande para dar conta da missão. Serão 22 alas, com fantasias para 1.800 componentes, quatro carros alegóricos, bateria com 190 ritmistas, 45 baianas e 45 passistas.
Parte desse trabalho é construído nos três ateliês contratados pela agremiação. A gente está trabalhando mesmo desde o comecinho de dezembro, quando foi aberto o primeiro barracão. Em dezembro a gente estava com uma equipe menor, mas depois do Réveillon duplicou. É praticamente 24 horas no ar. Uma equipe sai e outra entra, conta Chica Chiclete, coordenadora de ateliês.
A ritmista Kátia Breciani é uma das ajudantes no barracão leve. Desde que conheceu a Novo Império, não deixou mais a agremiação. Foi um caso de paixão, nem quis conhecer outras escolas. Trabalho na carga horária das 9h às 17h, mas como está próximo ao carnaval, toda semana a gente fica um pouquinho mais.
Em outro lugar, montado no Sambão do Povo, um grupo trabalha nas alegorias e nos carros. Essa responsabilidade ficou com Alex Santos de Paiva, diretor executivo da escola e coordenador dos carros alegóricos. Faz dois meses que estamos trabalhando, com 15 pessoas nas ferragens. O ritmo é até quando o corpo aguentar.
A Novo Império é a segunda escola a se apresentar, no dia 3 de fevereiro, sábado, noite do desfile das escolas do Grupo Especial. A primeira escola começa a desfilar às 22 horas.
SAIBA MAIS
ENREDO
Compositores: Artur Nicolau, Gabriel Nicolau, Tadeu Ronchi, Tim Santos, Lolo, Thiago Bandeira, Kaike SantAnna e Rogério Só Filé
Imperiano eu sou
É força, garra da comunidade
A Sindestiva vem no balanço do mar
Pro centenário comemorar
Odoyá, Janaína
Ôh! Mãe das águas, traçou meu caminho
Um porto de inspiração,
Imigrantes batalharam nesse chão
Do norte do Brasil para nossa capital o
Comércio se expandiu é internacional
Com a força de um povo guerreiro, suor derramado no chão
Do índio, branco e negro, miscigenação
Bate o tambor que chegou a marinhagem
Damas, cassinos, boêmios, malandragem
A orquestra da o tom em uma só canção
Hoje é noite de fascinação
Em cada olhar vejo um novo amanhecer,
O orgulho de ter o solo abençoado
Semear o grão, rumo a exportação
É festa vamos comemorar
Sob as bênçãos de Nossa Senhora, Salve São Benedito,
Hoje é dia de celebrar!
Meu paraíso não existe nada igual,
É lindo ver o trabalho a beija do cais
Todos num só coração, chegou a estiva guerreira
Novo Império é raiz, bate no peito e diz
Componentes: 1.800
Alas: 22
Carros alegóricos: 4
Intérprete: Celso Júnior
Mestre de bateria: Gleidson Mariano, o Mestre Glê
Rainha de bateria: Rayane Rosa
Carnavalesco: Jorge Caribé
Onde comprar fantasias: Na quadra da escola, na Avenida Santo Antônio, 301, Pracinha de Caratoíra
Ensaios: Na quadra da escola, aos domingos, às 19h30