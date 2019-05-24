Nova frente fria chega ao ES e pode chover no final de semana

Passagem de frente fria pelo ES Crédito: Bernardo Coutinho

Grande Vitória neste final de semana. De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria muda o tempo no Espírito Santo a partir deste sábado (25), mas o sol ainda deve aparecer. Uma nova frente fria pode fazer o tempo ficar frio e chuvoso novamente naneste final de semana. De acordo com o, uma nova frente fria muda o tempo noa partir deste sábado (25), mas o sol ainda deve aparecer.

Não há previsão de chuva no ES para esta sexta-feira (24). Já no sábado (25), o tempo fica instável na região Sul do Estado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Vitória e nas demais áreas, o sol aparece e podem acontecer algumas pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, com alguns raios. A máxima esperada para o dia é de 31°C e, a mínima, 21°C.

No domingo (26), a frente fria se afasta, mas os ventos que sopram do mar ainda espalham algumas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia na região de São Mateus. Na Capital e também nas outras áreas do ES, o sol aparece e não há previsão de chuva.

Ainda no domingo, a entrada de um ar frio polar faz a temperatura cair e a máxima esperada para o dia é de 28°C e, a mínima, de 19°C.