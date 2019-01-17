Home
>
Grande Vitória
>
No Espírito Santo, Itaúnas brilha mais na areia do que no mar

No Espírito Santo, Itaúnas brilha mais na areia do que no mar

As dunas de areia fina e dourada, que alcançam até 30 m de altura, são a principal atração turística. Só depois de cruzá-las é que se alcança o mar