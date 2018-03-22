No Dia Mundial da Água, o Rio Jucu prova que está mais vivo que nunca

2.220 km2 é área de abrangência da bacia do Rio Jucu, que engloba seis municípios Crédito: Zoom Filmes | Secundo Rezende

Um rio que vive cercado de verde e de pessoas dispostas a protegê-lo. Essa foi a impressão dos pesquisadores que participaram de uma expedição por toda a extensão do Rio Jucu, da nascente, na região de Aracê, Domingos Martins, até a foz, na Barra do Jucu, em Vila Velha.

O rio está mais vivo do que nunca. Não vimos muito acumulado de lixo, comparado ao que já foi registrado anteriormente. De um modo geral, o rio está bem, afirmou a Maurice Barcellos, pesquisador e professor de Engenharia Ambiental da Ufes.

A análise, no entanto, vem precedida de uma ressalva. A expedição, que começou no dia 11 de março e terminou no último dia 17, aconteceu logo depois de uma semana de fortes chuvas, o que fez com que o rio enchesse e a vegetação estivesse mais verde.

Segundo o pesquisador e diretor do instituto Ecobacias, Alberto Pego, as chuvas mudaram, além da paisagem, o humor da população rural que vive nas redondezas e dependem do rio. Vínhamos de quatro anos de crise hídrica, a população estava sem esperança. Após as chuvas, a gente encontrou outro humor, mais alegria, relata.

Pego afirma, porém, que os moradores parecem ter aprendido com as dificuldades do passado. Não é uma sensação de alegria superficial. Eles sabem que precisam trabalhar agora para não sofrer na próxima estiagem. Muitos nos procuraram querendo fazer replantio de árvores, recuperar nascentes, lembra.

A EXPEDIÇÂO

A expedição pelo Rio Jucu contou com a participação de dez pesquisadores. Eles começaram o trajeto pela nascente do braço Norte, que atravessa, principalmente, comunidades rurais.

É a parte mais preservada do rio. Há uma boa cobertura de mata ciliar, ou seja, nas margens do rio, explica Pego.

Já o Braço Sul, que começa na região de Pedra Azul, é cortado por toda BR 262 e por cidades como Marechal Floriano. Essa é a região onde a gente começa a ver alguns problemas como lançamento de esgoto e lixo, conta o pesquisador.

VELHOS PROBLEMAS

Apesar da boa condição do rio, ainda foram registrados alguns velhos problemas. A expedição encontrou esgoto sendo despejado direto das casas dentro do rio e desmatamento nas margens em alguns pontos.

É preciso agir para minimizar os danos ao rio. A gente vê que a sociedade ainda não está conscientizada. A água é um bem, ela tem valor, conclui Maurice.

O RIO

O Rio Jucu, apesar de não figurar entre as maiores bacias do Estado, é responsável pelo abastecimento diário de mais de um milhão de pessoas, ou seja, cerca de um quarto da população capixaba.