O problema ficou ainda mais crítico depois que o Terminal de Vila Velha passou a receber a maior parte das linhas que eram operadas no de Itaparica, que está interditado

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 15:38

Transcol: motoristas param ônibus em local irregular, próximo ao Terminal de Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Quem passa na região do Terminal de Vila Velha sofre quase todos os dias com o trânsito ruim no sentido Terceira Ponte. O problema ficou ainda mais crítico depois que o Terminal de Vila Velha passou a receber a maior parte das linhas que eram operadas no de Itaparica, interditado desde o ano passado.

Ônibus estacionados em faixa atrapalham o trânsito em Vila Velha

Com a interdição no Terminal de Itaparica, o espaço de estacionamento no Terminal de Vila Velha ficou pequeno para tantos ônibus a mais que passaram a circular por lá. Com isso, muitos veículos do Transcol acabam ficando parados na rua, ocupando uma faixa em local proibido, atrapalhando o trânsito.

Motoristas chegam a ficar quase uma hora parados em um trecho de apenas 200 metros. As vias mais afetadas são as ruas Europa e Pereira Nunes, no entorno do terminal.





O Miqueias Andrade diz que precisa ter paciência nessas ruas. "Já aconteceu de ficar uns 40 minutos parados ali, só no cruzamento. Principalmente em dias de chuva como hoje", reclama.

O médico veterinário Antônio Franco aponta que o problema piorou desde que o Terminal de Itaparica foi fechado. "Na hora do rush, com certeza está mais engarrafado hoje em dia por conta desses ônibus estacionados", declara.

GOVERNO E PREFEITURA BUSCAM SOLUÇÃO

Procurada, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) afirmou que se reuniu com a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha em busca de soluções e disse que a prefeitura está analisando as propostas apresentadas, como a criação de vagas exclusivas para ônibus, alteração de vias no entorno do Hospital Vila Velha e instalação de sinalização semafórica no entroncamento das ruas Moema e Gonçalves Lêdo.

Trânsito na rua Europa: motoristas chegam a ficar quase uma hora parados em um trecho de apenas 200 metros. Crédito: Caíque Verli

Já a Prefeitura de Vila Velha revelou que está negociando com a Ceturb a utilização de áreas de estacionamento próxima ao local para desafogar o terminal até que as obras do Terminal de Itaparica sejam concluídas pelo governo estadual. Enquanto isso, a Prefeitura garante que a Guarda Municipal realiza a fiscalização diária do estacionamento irregular de ônibus no entorno do Terminal de Vila Velha.

TERMINAL DE ITAPARICA: SEM PRAZO

O Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) informou, por meio de nota, que o projeto para a reconstrução do Terminal de Itaparica "se encontra em tratativas internas de licitação e que o prazo previsto ara a contratação da empresa e a execução da obra no Terminal de Itaparica, após finalizado o processo licitatório e contratada a licitante vencedora, seja de 9 meses".

"Contudo, como a licitação é um processo com vários desdobramentos legais, não é possível estabelecer com certeza o prazo de início e fim da obra", ressaltou o Iopes.









