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Transporte

Ônibus do Transcol vai passar no condomínio Ourimar

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-GV) realiza estudos técnicos para a criação da primeira linha

Publicado em 02 de Março de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 19:01
Possível itinerário apresentado para a nova linha de ônibus do transcol interligando o Ourimar ao Terminal de Carapina Crédito: Divulgação
Moradores do condomínio Ourimar, na Serra, terão à disposição a primeira linha de ônibus do Transcol, interligando o residencial e o Terminal de Carapina. A informação foi divulgada pelo deputado estadual Bruno Lamas pelas redes sociais e confirmada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-GV).
Contactada pela reportagem do Gazeta Online, a Ceturb informou que está concluindo os estudos técnicos visando a criação da nova linha. Entretanto, não divulgou previsão de início da operação e itinerário.
De acordo com a postagem feita por Bruno Lamas, a nova linha faz parte de um grupo de ações para humanizar e resolver problemas sociais que prejudicam moradores do condomínio Ourimar e bairros vizinhos. 
CONDOMÍNIO
Inaugurado em 2016 pelo programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, o condomínio popular Ourimar fica às margens da rodovia ES 010, a poucos metros da praia de Manguinhos, na Serra. Nos prédios vivem 2.500 moradores em 680 apartamentos.
MEDO
Em janeiro, a reportagem de A GAZETA revelou que, somente em 2017, 48 famílias foram expulsas de apartamentos em Ourimar. Desde que quando foi inaugurado, os moradores têm que conviver com traficantes que disputam o comando da venda de drogas no local.
A comunidade convive com regras criadas pelos criminosos, quem não segue a "lei do crime" sofre represálias. Em entrevista na época, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, disse que sabia da presença do tráfico de drogas em Ourimar desde quando os prédios começaram a serem habitados.
No dia 17 de janeiro a Polícia Civil informou que prendeu Fábio Rodrigues de Anchieta, conhecido como P2, o chefe da facção criminosa no condomínio.
 

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