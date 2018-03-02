Ônibus do Transcol vai passar no condomínio Ourimar

Moradores do condomínio Ourimar, na Serra, terão à disposição a primeira linha de ônibus do Transcol, interligando o residencial e o Terminal de Carapina. A informação foi divulgada pelo deputado estadual Bruno Lamas pelas redes sociais e confirmada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-GV).
Contactada pela reportagem do Gazeta Online, a Ceturb informou que está concluindo os estudos técnicos visando a criação da nova linha. Entretanto, não divulgou previsão de início da operação e itinerário.
De acordo com a postagem feita por Bruno Lamas, a nova linha faz parte de um grupo de ações para humanizar e resolver problemas sociais que prejudicam moradores do condomínio Ourimar e bairros vizinhos.
CONDOMÍNIO
Inaugurado em 2016 pelo programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, o condomínio popular Ourimar fica às margens da rodovia ES 010, a poucos metros da praia de Manguinhos, na Serra. Nos prédios vivem 2.500 moradores em 680 apartamentos.
MEDO
Em janeiro, a reportagem de A GAZETA revelou que, somente em 2017, 48 famílias foram expulsas de apartamentos em Ourimar. Desde que quando foi inaugurado, os moradores têm que conviver com traficantes que disputam o comando da venda de drogas no local.
A comunidade convive com regras criadas pelos criminosos, quem não segue a "lei do crime" sofre represálias. Em entrevista na época, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, disse que sabia da presença do tráfico de drogas em Ourimar desde quando os prédios começaram a serem habitados.
No dia 17 de janeiro a Polícia Civil informou que prendeu Fábio Rodrigues de Anchieta, conhecido como P2, o chefe da facção criminosa no condomínio.