Colisão

Ônibus do Transcol e carro se envolvem em acidente na Serra

No momento do acidente havia 30 pessoas no ônibus

Publicado em 26 de julho de 2019 às 21:26 - Atualizado há 6 anos

Colisão entre carro e ônibus não deixou feridos Crédito: Internauta

Uma colisão entre um ônibus e um carro na Serra causou transtorno na Rodovia Norte Sul na tarde desta sexta-feira (26), por volta das 15 horas. O acidente ocorreu na entrada do Terminal de Carapina e, segundo relatos de pessoas que passavam pelo local, causou lentidão no trânsito, no sentido Bairro de Fátima.

De acordo com a assessoria de imprensa da GV Bus, empresa que gerencia os coletivos do Transcol, a batida aconteceu quando o motorista tentou entrar na via de acesso ao Terminal de Carapina, onde é proibida a passagem de carros, e foi surpreendido pelo veículo, um Peugeot 107.

No momento da batida havia 30 pessoas dentro do ônibus, mas ninguém ficou ferido.

Essa matéria foi escrita por um participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta