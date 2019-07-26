Ônibus do Transcol e carro se envolvem em acidente na Serra

Publicado em 26 de julho de 2019 às 21:26
- Atualizado há 6 anos
Uma colisão entre um ônibus e um carro na Serra causou transtorno na Rodovia Norte Sul na tarde desta sexta-feira (26), por volta das 15 horas. O acidente ocorreu na entrada do Terminal de Carapina e, segundo relatos de pessoas que passavam pelo local, causou lentidão no trânsito, no sentido Bairro de Fátima.
De acordo com a assessoria de imprensa da GV Bus, empresa que gerencia os coletivos do Transcol, a batida aconteceu quando o motorista tentou entrar na via de acesso ao Terminal de Carapina, onde é proibida a passagem de carros, e foi surpreendido pelo veículo, um Peugeot 107.
No momento da batida havia 30 pessoas dentro do ônibus, mas ninguém ficou ferido.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o