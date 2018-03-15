Ônibus do Hemoes circula para abastecer estoque

A partir desta quinta-feira (15), o ônibus do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) passará pela Universidade Federal do Espírito Santo, em Goiabeiras, Vitória, e durante os meses de março e abril estará em pontos de Vila Velha, Cariacica e Guaçuí, no Sul do ES. A unidade móvel do Hemoes realiza, desde terça-feira (13), uma programação para atender solicitações no Estado e aumentar o número de doações.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), objetivo da campanha, além de manter adequado os estoques, é incentivar os doadores com sangue fator RH negativos a comparecer para doação. Para alcançar esse objetivo o Hemoes conta com o apoio da população.

A Sesa afirma também a importância de levar a Unidade Móvel aos diversos municípios, empresas e comunidades é mostrar como é fácil, simples e seguro realizar a doação e salvar vidas.

A diretora técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, fala que a maior necessidade no momento é do fator RH negativo, mas que é importante manter o estoque com todos os tipos sanguíneos.

Esses tipos de sangue são mais raros, pois podem ser transfundidos também em pessoas de RH positivo. No entanto, é importante receber os demais fatores sanguíneos para manter o estoque, explicou a diretora.

Rachel destaca que além da doação de sangue, também haverá cadastro de medula óssea nas visitas da unidade móvel, exceto nos dias 15 de março, e 24 e 25 de abril. A diretora ressalta que a população também pode procurar a unidade do Hemoes mais próxima de sua casa nos horários normais de atendimento.

Quem pode doar

Podem doar sangue as pessoas com idade entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis legais. Todo doador deve apresentar um documento original com foto.

Se o voluntário tiver almoçado, o procedimento deve ser feito três horas depois. E se for um doador frequente, ele deve obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois meses para homens e de três meses para mulheres.

Programação da unidade móvel do Hemoes

Para todas as coletas, a distribuição de senhas será das 8h30 às 13 horas, exceto em Guaçuí, onde a distribuição de senhas será das 7h às 12h.

Março

15/03  Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Ufes (Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória).

21/03  Faculdade Multivix (rua Sete de Setembro, 173, Centro, Vila Velha). Haverá cadastro de medula óssea.

23 e 24/03  Secretaria Municipal de Saúde de Guaçuí (Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí). Haverá cadastro de medula óssea.

Abril

05/04  Praça Duque de Caxias, Centro, Santa Teresa. Haverá cadastro de medula óssea.

24 e 25/04  antiga Escola Municipal Terfina Rocha Ferreira (rua Manoel Joaquim dos Santos, Itacibá, Cariacica).

Unidades do Hemoes

- Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)

Tel. 3636-7900/7920/7921- Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, com cadastro de doadores até 18h20.

- Unidade de Coleta da Serra

Tel. 3218-9429/ 3218-9242. Avenida Eudes Scherrer Souza, s/nº (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h, com cadastro até às 15h20.

- Hemocentro de Linhares

Tel. (27) 3264-6000/ 3264-6019 - Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com cadastro até 12h30. Abrirá neste sábado (03), das 7h às 12h30.

- Hemocentro Regional de Colatina

Tel. (27) 3717-2800 - Rua Cassiano Castelo, s/nº, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com cadastro até 12h30.

- Hemocentro Regional de São Mateus

Tel. (27) 3767-7954 - Rodovia Othovarino Duarte Santos, Km 02, Parque Washington. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com cadastro até 12h.