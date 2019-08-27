Home
Ônibus cai em barranco e deixa feridos no Sul do ES

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26) na BR 101. O fluxo do trânsito ficou lento na região

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 07:53

Um ônibus da Viação Itapemirim caiu em um barranco no quilômetro 429,5, da BR 101, em Atílio Vivacqua, Região Sul do Estado, na madrugada desta segunda-feira (26). O coletivo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), levava passageiros de João Pessoa, na Paraíba, para o Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Eco101, concessionária que administra a via, o acidente envolveu o ônibus e uma carreta.

FERIDOS

Pelo menos 21 pessoas, entre passageiros e motoristas, ficaram feridas, e foram levadas para hospitais do Sul do Estado. O acidente aconteceu por volta das 4h30. De acordo com a PRF, o ônibus saiu da pista e caiu em um pequeno barranco. 

De acordo com informação enviada pela Viação Itapemirim às 9h37 desta segunda-feira (26), sete passageiros tiveram alta médica e foram acomodados em outro ônibus da empresa para continuarem a viagem.

> Em 49 cidades do ES trânsito mata mais que assassinatos

O trânsito na BR 101 não precisou ser interditado, mas o fluxo ficou lento porque a movimentação acabou gerando curiosidade nos motoristas que passavam pelo trecho.

O QUE DIZ A VIAÇÃO ITAPEMIRIM

Por meio de nota, a Viação Itapemirim comentou o acidente. Veja na íntegra. 

"O Grupo Itapemirim esclarece informações sobre o acidente que aconteceu na BR 101, município de Atílio Vivacqua, na madrugada desta segunda-feira (26).

O ônibus da Viação Itapemirim S.A., que fazia a linha João Pessoa  Rio de Janeiro, tombou em um pequeno barranco na pista. Os 20 passageiros e o motorista foram socorridos e encaminhados para hospitais da região com ferimentos leves.

A Itapemirim está prestando toda a assistência aos passageiros no local. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas."

ECO101

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão, ocorrida por volta das 4h40 de hoje (26), envolveu um ônibus da viação Itapemirim (João Pessoa/Rio de Janeiro) e uma carreta na altura do km 429,5, em Atílio Vivácqua.

Para atendimento da ocorrência foram acionadas imediatamente equipes de ambulâncias, viatura de inspeção e guincho, além da Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros.

Não há vítimas fatais envolvidas no acidente e os 20 passageiros e o motorista do ônibus foram atendidos pelas equipes da Concessionária, Corpo de Bombeiros e ambulâncias de prefeituras locais.

As vítimas foram encaminhas, respectivamente para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e Hospital de Atílio Vivácqua. Não há interdição

