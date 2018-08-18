Neymara: craque do bodyboard esbanja fôlego nas ondas e na área social

De uma casa simples de onde se via o Rio Jucu pelas frestas no chão, Neymara Carvalho saltou para as suas primeiras braçadas dentro dágua. De lá para a praia do Barrão, foi só mais um pulo. Hoje, quase 30 anos depois de iniciar suas manobras no bodyboard com prancha emprestada por amigos, a atleta disputa seu 10º título brasileiro. Na prateleira, cabe mais essa conquista para se juntar a outras tantas da pentacampeã mundial.

Aos 42 anos, cria da Barra do Jucu, em Vila Velha, Neymara ainda não pensa em parar de competir, após ter feito uma breve suspensão da carreira entre 2013 e 2015, decisão que hoje considera ter sido precipitada.

Neymara Carvalho, bodyboarder capixaba que se mantém firma na ativa Crédito: Bernardo Coutinho

Sem motivação para competir naquela época, a bodyboarder foi convidada a participar de outra disputa: a política. Neymara imaginou que poderia ser uma boa transição de atividade, mas sua candidatura não foi bem-sucedida. Ainda assim, a experiência despertou nela outros interesses.

A carreira de atleta não dura para sempre, e eu estou prolongando para além do que já existiu antes de mim. As meninas vão me olhar e falar: Ela está, aos 42 anos, competitiva, disputando título brasileiro, podendo disputar mundial. Ao mesmo tempo que quero estar no esporte, tenho que ver a transição, outra oportunidade de trabalho.

Por isso seus projetos estão além-mar. Atualmente, Neymara é subsecretária de Turismo de Vila Velha e pensa que essa é uma área à qual pode se dedicar na administração pública e em outras ações. Eu, que por muito tempo ajudei a divulgar o Espírito Santo por meio do esporte, agora estou tentando fazer aquilo que sentia falta na promoção do município, do Estado. Isso tem sido a minha motivação.

Neymara conta seus planos para fazer a diferença na sua terra Crédito: Bernardo Coutinho

Neymara, cuja trajetória no esporte A GAZETA acompanha desde o início, também não abre mão do instituto que leva seu nome e contribui na formação de novos atletas. Ela conta com uma equipe que ajuda a conduzir o projeto, mas a bodyboarder também tem seus dias de entrar no mar para ser a instrutora dos que estão começando.

A carreira de atleta não dura para sempre, e eu estou prolongando para além do que já existiu antes de mim. As meninas vão me olhar e falar: Ela está, aos 42 anos, competitiva, disputando título brasileiro, podendo disputar mundial Neymara Carvalho

Mesmo com o suporte que oferece, ela sabe que a turma que frequenta o instituto precisa também de apoio financeiro. No país como um todo, a grande dificuldade do atleta é a falta de patrocínio, do olhar do empresário para o esporte. Todo mundo ama, vibra com as conquistas, mas não existe uma política específica de apoio. Seja para o iniciante, seja para o veterano; amador ou profissional. Falta esse olhar para descobrir o talento e apoiá-lo.

A própria Neymara vendeu o primeiro carro que tinha conseguido comprar para custear sua participação em uma etapa do mundial. Muitas vezes eu acreditei sozinha no meu potencial. Sabendo desses obstáculos, a atleta indica outro surfista que está nadando contra a corrente em busca de mais apoio. Krystian Kymerson é, para ela, um jovem promissor no esporte e merece destaque.

QUEM É KRYSTIAN KYMERSON

Surfista, 25 anos, que desde os 3 pegava onda com o pai. Aos 6, começou a competir em nível estadual e no ano seguinte já garantia o seu primeiro troféu, como revelação do surfe capixaba. Ganhou todas as categorias de base no Estado. Após 10 anos do primeiro título, tornou-se campeão brasileiro amador. Tem vários títulos e atualmente é vice-líder do brasileiro e está entre os 50 melhores do mundo na divisão de acesso à elite do surfe.

Krystian Kymerson Crédito: Acervo