VISITAÇÃO

Navio Corveta Caboclo ficará aberto à visitação no Porto de Vitória

A Corveta Caboclo (V 19) é o quarto navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Foi construído na Holanda e incorporado em 16 de julho de 1955
Redação de A Gazeta

29 set 2018 às 18:53

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 18:53

A Corveta Caboclo (V 19) é o quarto navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil Crédito: Divulgação
O navio da Marinha do Brasil, Corveta Caboclo V 19, estará aberto a visitação pública neste domingo (30) e na segunda-feira (01), no Porto de Vitória, no Centro da Capital. A visitação é gratuita e acontece das 13 às 17 horas, com acesso ao porto realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.
A Corveta Caboclo (V 19) é o quarto navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Foi construído na Holanda e incorporado em 16 de julho de 1955. A missão do navio é realizar operações de socorro, salvamento marítimos, patrulha costeira e outras que lhe forem atribuídas.
A atracação em Vitória faz parte da programação de regresso do navio após realizar o apoio e transporte de pesquisadores para Ilha da Trindade, em apoio ao Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade (Protrindade). O Posto Oceânico da Ilha da Trindade (POIT) é um destacamento isolado localizado na Ilha, sob a responsabilidade e administração da Marinha do Brasil.
SERVIÇO
Visitação ao Corveta Caboclo
Quando: 30/10 e 01/10, das 13h às 17h
Onde: Porto de Vitória (Centro)
Acesso: a visitação é gratuita e o acesso ao porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.
 

