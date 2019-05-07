Nas nuvens desde 1939: Aeroclube do Espírito Santo comemora 80 anos

Data 21-03-2000 - Aeroclube do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

No dia 7 de maio de 1939 era fundado, em sessão solene, o Aeroclube do Espírito Santo , que contou com eleição da diretoria provisória do clube, composta por João Rodo Calheiros, Norberto Madeira da Silva e João Luiz Aguirre. Este ano, o sonho que finalmente alcançava as nuvens, completou 80 anos de existência.

Naquela data, no Centro de Vitória, onde hoje está a Praça Costa Pereira , em um pequeno sobrado de três andares, antiga sede do Clube Álvares Cabral , 38 pessoas tornavam-se sócios fundadores para a concretização da formação de aviadores. À época, na iminência da 2ª Guerra Mundial, a motivação era também o atendimento aos interesses nacionais, mas, com o tempo, ficou claro um propósito ainda maior: o de ser um elemento transformador da realidade da aviação no Estado e da vida de pilotos e comissários que passariam a atuar nas principais empresas aéreas do mundo.

Em 1942, foi aberta a primeira turma de formação de pilotos, cumprindo então a finalidade principal para a qual o clube foi criado. O sucesso foi rapidamente demonstrado, já que, um ano depois do início das aulas da escola, um integrante ingressou na Força Aérea Brasileira (FAB) e passou a atuar como piloto de caça em uma turma que seria enviada à Itália com o final da guerra.

Já em meados da década de 1950, o cancelamento da ajuda concedida aos aeroclubes nacionais pelo antigo Departamento de Aviação Civil (DAC) foi recebido como um verdadeiro desastre para diversas entidades do setor, que acabaram por encerrar as atividades. Mesmo diante das dificuldades, na unidade do Espírito Santo, o conjunto de esforços, somado à paixão, mantiveram o clube em destaque entre os 127 que permaneceram em funcionamento.

O corte no apoio conferido ao funcionamento do clube fez com que muitos investimentos passassem para os bolsos dos próprios sócios. Atualmente três aeronaves foram cedidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) , duas foram frutos de doações do antigo DAC e cinco foram adquiridas mediante compra, bem como foi adquirido um moderno simulador de voo para garantir a formação de pilotos. Hoje, além da instrução deles, a escola de aviação do clube também forma comissários de voo.

A ESTRUTURA

O Aeroclube do Espírito Santo conta com 7.500m² de área coberta construída, formada por oito hangares (grandes galpões) que abrigam 70 aeronaves, sede social, prédio com dependências administrativas, educacionais e alojamentos, além de pista de pouso e pátios de estacionamento de aviões e veículos.

De acordo com Alfredo César da Silva, 84 anos, que ingressou na associação em 6 de maio de 1952, tendo participado como aluno, piloto, instrutor, diretor e até presidente por cinco mandatos, o Aeroclube é um dos cinco primeiros do país em qualidade e em potencialidade. "Nós temos um patrimônio que nenhum outro tem. Lutamos com muita garra mesmo quando ninguém apoiava. Hoje a situação está muito estável e o terreno é nosso", ressaltou orgulhoso.

Além dos recursos básicos ao funcionamento, a sede do clube conta também com área de lazer com piscina, campo de futebol, área arborizada e lago tratado, com peixes e pequenos animais, em um terreno de 238 mil m².

Nestes anos de funcionamento, o Aeroclube não esteve restrito ao mesmo local. 17 anos da história da agremiação passaram no Aeroporto de Vitória, 28 anos no Aeródromo da Glória e 35 na Barra do Jucu, trazendo valorização para o entorno, sem que, para isso, representasse ônus financeiro ao município de Vila Velha.

Fizemos algo que era muito difícil para outros clubes, adquirimos um terreno próprio e saímos do domínio do aeroporto de Vitória. Chegamos a ir para a Glória, pagando aluguel caro e estamos há 35 anos na Barra, no nosso lugar. O patrimônio adquirido nos deu a possibilidade de chegarmos aonde estamos hoje. Sei que agora compomos um valioso patrimônio Alfredo César

Nas palavras dos envolvidos da agremiação: "Nesta data, o Aeroclube do Espírito Santo também quer expressar o orgulho de ser uma parte deste nosso valoroso e querido Estado, berço dos nossos irmãos capixabas, que contribui para a sua grandeza, apresentando um saldo tão expressivo no seu segmento de atividades, reconhecido no País", divulgou o clube em nota.

OS 50 ANOS

A comemoração dos 50 anos do Aeroclube recebeu destaque em edição de A Gazeta. Uma festa com direito a vários shows de acrobacias na sede da Barra do Jucu, com a participação do veterano coronel-aviador Antônio Arthur Braga, da Força Aérea Brasileira (FAB). Além da festividade, o clube registrava, à época, a formação de 50 pilotos para a aviação comercial.

O FUTURO

Alçar voos cada vez mais altos é uma ambição dos envolvidos na aviação do Estado, representada pelo Aeroclube. Neste sentido, Alfredo César continua acreditando em melhorias contínuas. "A continuar desse jeito, onde pudermos chegar, em termos do que houver de mais moderno, chegaremos. Estamos terminando um planejamento de construção em que estamos investindo em mais um hangar grande para comportar mais aviões e mais dois menores para aviões particulares. Hoje o foco é aproveitar a quantidade de aeronaves que temos e o espaço, para também servirmos de garagem", completou.

"Pelo fato de o aeroporto de Vitória ser muito movimentado e ficar caro para voos particulares, oferecemos melhores condições. Estamos em ótima região, às margens de uma rodovia, podemos contribuir. Temos essa renda de garagem como nosso forte. Nossa tendência é melhorar cada vez mais a escola de pilotagem com aviões e equipamentos mais modernos. Esperamos aumentar nossa demanda por alunos, recebendo até pessoas de outras regiões, já que inclusive contamos com alojamento para acolhê-los da melhor forma possível", finalizou.