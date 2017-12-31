'Nade por sua conta e risco', alerta placa na Praia Secreta, Vila Velha

Placa alerta para perigo na Praia Secreta, em Vila Velha Crédito: Fábio Linhares

Quem quer tomar um banho de mar na Praia Secreta, em Vila Velha, deve estar ciente do perigo que corre no local. Pelo menos é o que indica uma placa instalada na areia, que informa que não há salva-vidas presente e traz vários alertas, entre eles um que diz: "Nade por sua conta e risco".

A placa é assinada pelo Corpo de Bombeiros, por empresas e pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), e avisa ainda que o visitante não deve nadar sozinho ou deixar crianças sozinhas na área.

A praia é uma pequena enseada, isolada e de águas claras. Fica localizada nas proximidades do Morro do Moreno e se tornou point de banhistas desde o verão passado. Apesar do nome "Praia Secreta", o espaço mas vive agora um clima de badalação, principalmente nos finais de semana e feriados.

Quando foi descoberta pelo público, tinha acesso complicado, por meio de um buraco em um muro. Em abril deste ano, a Prefeitura de Vila Velha melhorou a entrada no local, delimitando um terreno privado que está reservado para a construção de um condomínio de casas de luxo.

Bombeiros

Por meio de nota o Corpo de Bombeiros Militar afirmou que a placa instalada na Praia Secreta, em Vila Velha, possui mais de três anos. E que placa faz parte do Projeto de Regulamentação para Sinalização de Risco para Banhistas no Estado do ES, que visa orientar adequadamente todos os usuários das praias, rios e lagos quanto às práticas de prevenção de acidentes nesses locais.

A nota diz ainda que a placa foi colocada quando o local ainda era desconhecido por parte dos banhistas. Ela serve de alerta sobre os riscos de se nadar no local. Como virou ponto turístico deve ser montado um ponto de apoio e monitoramento no local. E quer a marca do Corpo de Bombeiros na placa é uma chancela do alerta que banhistas correm ao desbravar pontos sem supervisão.

Também procurada para responder por que não há salva-vidas na Praia Secreta, a prefeitura afirmou, por nota, que enviará uma equipe do Salva Mar ao local para averiguação. "Os pontos de salva-vidas já foram designados com base num projeto, mas entendemos que o mais importante é a vida. Então, se houver necessidade, uma equipe permanecerá no local", informou o órgão.

Trechos perigosos

O site da prefeitura traz os locais considerados mais perigosos para banho de mar no município, e a Praia Secreta está entre os pontos que serão monitorados por salva-vidas. Outros trechos que terão reforço de equipes de salvamento aquático são a Praia de Itaparica, entre os quiosques do Jajá e do Vitalino; a Praia da Costa, na região do trampolim (Castanheira); a lagoa de Ponta da Fruta e a praia da Barra do Jucu.

A prefeitura informa ainda no site que 114 guarda-vidas irão atuar em ações de resgate nos 32 km de praias do município durante a Operação Verão. Somente na primeira semana da estação, entre 21 e 27 desse mês, foram realizados 56 resgates na orla, uma média de oito resgates por dia.

NOTA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

O Corpo de Bombeiros Militar esclarece que a placa instalada na Praia Secreta, em Vila Velha, possui mais de três anos. A placa faz parte do Projeto de Regulamentação para Sinalização de Risco para Banhistas no Estado do ES, que visa orientar adequadamente todos os usuários das praias, rios e lagos quanto às práticas de prevenção de acidentes nesses locais.

Foi colocada quando o local ainda era desconhecido por parte dos banhistas. Ela serve de alerta sobre os riscos de se nadar no local.

Como virou ponto turístico deve ser montado um ponto de apoio e monitoramento no local.

A marca do Corpo de Bombeiros na placa é uma chancela do alerta que banhistas correm ao desbravar pontos sem supervisão.

O texto tem o único e exclusivo objetivo de ser de alerta e informar aos banhistas sobre as condições daquele ambiente, principalmente aqueles que não possuem contato permanente com o local.