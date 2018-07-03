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Saúde

Mutirão vai realizar mais de 8 mil cirurgias eletivas gratuitas no ES

O intuito é tornar mais rápido o atendimento para quem aguarda cirurgias de reconstrução mamária, procedimento nas áreas vasculares e de ginecologia. Hospitais de 10 cidades do Estado vão participar do mutirão

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 18:39
Fachada da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo Crédito: TV Gazeta
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), anunciou nesta terça-feira (3) a realização de mutirões para tornar mais rápido o atendimento de quem aguarda por cirurgia eletiva - que não é de urgência - de reconstrução mamária e nas áreas vascular e de ginecologia.
Ao todo, serão ofertados 8.420 procedimentos cirúrgicos, com investimento de R$ 14.664.667,64 feito pelo governo estadual. A Sesa informou também que, para oferecer os atendimentos dos mutirões o mais perto de casa possível para a população, será realizada parceria com hospitais com capacidade para atender os pacientes nas especialidades que serão ofertadas.
Ao todo, 13 hospitais atenderão os pacientes dos mutirões: o Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam) e 12 hospitais filantrópicos. Pessoas que já passaram por consultas e exames especializados e receberam encaminhamento para cirurgia serão atendidas nos mutirões. Os pacientes serão comunicados pelo município sobre a data do agendamento da consulta de avaliação com o cirurgião do hospital prestador do serviço.
Os pacientes que tiverem exames realizados anteriormente, poderão levar para que o médico analise e, se necessário, solicite exames complementares pré-operatórios, que serão ofertados, também, no mutirão.
Para aqueles que ainda não têm diagnóstico, o indicado é que sigam o fluxo do Sistema Único de Saúde (SUS) para ter acesso ao tratamento. O cidadão deve ir até a unidade de saúde mais próxima de sua residência e, lá, será avaliado pelo médico e encaminhado para o especialista. Após a avaliação, se for necessário procedimento cirúrgico, o paciente será encaminhado para o hospital de referência para realização do procedimento.
GINECOLOGIA E RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA
Nos mutirões, serão ofertadas 4.492 cirurgias ginecológicas e 600 cirurgias de reconstrução mamária. O objetivo é reduzir o tempo de espera das mulheres por estes procedimentos.
Serão ofertadas as seguintes cirurgias ginecológicas: histerectomia total, para retirada do útero e do colo do útero; miomectomia, para remoção de miomas uterinos; colpoperineoplastia, para correção de defeitos sintomáticos da parede posterior da vagina e defeitos do corpo perineal; e salpingectomia unilateral ou bilateral, que é um procedimento para retirada de uma ou de ambas as trompas de Falópio.
A cirurgia de reconstrução mamária será ofertada para mulheres que tiveram que se submeter a mastectomia - retirada total de uma ou de ambas as mamas - por causa de câncer.
Momento da assinatura do convênio com os hospitais parceiros do mutirão Crédito: Lara Rosado
ÁREA VASCULAR
Já na área vascular, serão oferecidas 3.328 cirurgias para tratamento de varizes unilateral ou bilateral (em uma ou nas duas pernas) e para tratamento de lesões vasculares.
OFTAMOLOGIA
Nesta segunda-feira (2) também foi iniciado um mutirão oftamológico em que serão ofertados 4.860 procedimentos para atender pessoas de todo o estado com catarata e doenças de retina.
Serão atendidos pacientes que já passaram por consultas e exames especializados e receberam encaminhamento para realização do procedimento. Eles serão comunicados pelo município sobre a data de agendamento da consulta de avaliação com o cirurgião do hospital que prestará o serviço.
O paciente deverá ter em mãos os exames realizados anteriormente para a avaliação do médico. As cirurgias serão feitas no Hospital Evangélico de Vila Velha.

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