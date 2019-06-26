Home
Museu Mello Leitão: 2% do acervo de botânica é de novidades cientificas

O número é maior do que a porcentagem de novidades científicas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem a maior coleção de plantas catalogadas