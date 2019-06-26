Museu Mello Leitão: 2% do acervo de botânica é de novidades cientificas

Leonardo Ingento, pesquisador do Museu de Biologia Professor Mello Leitão mostra material de pesquisa armazenado de forma especial Crédito: Carlos Alberto Silva

Os números de materiais disponíveis para pesquisa no Museu de Biologia Professor Mello Leitão (MBML), em Santa Teresa chamam a atenção. Atualmente o local conta com duas coleções principais a de zoologia que conta com mais de 120 mil animais armazenados em mais de 40 mil frascos ou gavetas - neste caso, eles são empalhados e a de botânica.

Em um prédio mais aos fundos do parque fica a coleção de botânica. Lá, 54 mil plantas estão catalogadas e disponível para pesquisa. E uma marca orgulha quem trabalha com a coleção: entre as 54 mil plantas catalogadas desde a época de Augusto Ruschi - ecologista e fundador do museu - 2% corresponde à novas descobertas.

“A título de comparação, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde está a maior coleção de botânica do país, com cerca de 600 mil espécies, só 1,2% é de novidades científicas. Ou seja, no nosso acervo temos mais novidade científicas”, comemora Josiene Rossini, pesquisadora do museu.

Conheça partes do museu que não são abertas ao público:

Um material tão frágil e valioso está guardado em condições especiais de temperatura e umidade, para evitar, por exemplo, a ação de insetos. Em um prédio perto deste que abriga a coleção de botânica, está localizada a coleção de zoologia. O pesquisador Leonardo Ingento brinca dizendo que os animais são como livros a serem consultados. “Quando estamos pesquisando, usamos esses animais. É como se fossem livros, o local onde os armazenamos é a nossa biblioteca”, compara.