Muro em parque causa discórdia entre dois bairros de Vitória

Conflito entre as comunidades de Santos Dumont e de Santa Cecília começou após a construção de um muro em um dos acessos ao Parque Barão de Monjardim, que impede os moradores de transitarem entre os dois bairros

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 16:10 - Atualizado há 6 anos

Muro que interditou o acesso entre os bairros Santos Dumont e Santa Cecília, localizado no Parque Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Divulgação

A interdição de um dos acesso ao Parque Municipal Barão de Monjardim, em Vitória, com a construção de um muro, tem gerado polêmica entre as comunidades de Santa Cecília e Santos Dumont.

De acordo com o líder comunitário Wesley Ferreira, de Santos Dumont, o acesso entre o seu bairro e o de Santa Cecília, pelo interior do parque, existe há mais de 60 anos, e é anterior à construção do parque. "A comunidade sempre usou aquele caminho para ir para escola e até para ir trabalhar", relata.

Há cerca de um ano a situação mudou com a construção de um muro que fechou totalmente a passagem. "Na época, participei de uma reunião em que ficou acordado que o acesso seria fechado para carros e motos, mas que seria mantido um portão para que os pedestres pudessem transitar. Mas, para nossa surpresa, foi construído um muro, sem portão, impedindo a passagem dos moradores de Santos Dumont", conta.

Parque Municipal Barão de Monjardim, em Vitória Crédito: Divulgação/PMV

Com o fechamento da passagem, os próprios moradores arranjaram uma solução alternativa. Criaram um outro caminho por dentro da mata que existe no entorno. "O que é muito mais arriscado. Já houve casos de pessoas que quebraram até a perna. Isto é um desrespeito com a nossa comunidade. Entendemos a preocupação deles com segurança, mas queremos o direito de ir e vir respeitado", assinala Wesley.

O parque tem três acessos para as comunidades de Santa Cecília, Santos Dumont e Bairro de Lourdes. O único que foi fechado com um muro é o que dá acesso ao bairro Santa Cecília. As lideranças comunitárias de Santa Cecília não foram localizadas para se manifestarem sobre o assunto.

Reunião entre os moradores na prefeitura Crédito: Divulgação

ACORDO PARA ACESSO

Após uma reunião realizada na tarde desta quinta-feira (1O) na Prefeitura de Vitória, as comunidades aceitaram um acordo na presença do secretário de Cidadania e Direitos Humanos, Bruno Toledo. Ficou acertado que no lugar do muro será instalado um portão que permitirá apenas a passagem de pedestres. O acesso estará disponível dentro do horário de funcionamento do Parque Barão de Monjardim, das 5 horas às 22 horas.

Também vão ser instaladas câmeras de videomonitoramento no local, a pedido das comunidades. "Havia uma preocupação com a segurança e a transformação do acesso em rota de fuga, mas explicamos que não podemos generalizar, porque nem todos os que transitam pelo local o estão utilizando para a prática de algum tipo de crime. São trabalhadores e estudantes que usam o acesso", ponderou o secretário.

Segundo Toledo, houve um entendimento de que o muro não foi feito para separar comunidades. "O parque pertence e é utilizado pelas comunidades. Mas como todos os parques da cidade, ele também possui horário de funcionamento e o portão tem essa função", explica Toledo.

De acordo com o secretário, o outro acesso ao parque não recebeu a instalação de um portão por ser monitorado por vigilantes durante todo o dia. Nas próxima semanas vão ser realizadas reuniões para definir o tipo de obra a ser realizada no local para permitir a instalação de um portão somente para pedestres, sem acesso a motos.

