Multidão faz fila para conseguir emprego em supermercado de Vitória

Um multidão de pessoas fez uma fila a perder de vista na Vila Rubim, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (19), após o anúncio de 132 vagas de emprego em um supermercado que será inaugurado em Jardim Camburi no dia 28 de novembro. As filas deram volta em várias ruas, com pessoas que chegaram bem cedo ao local.

A movimentação aconteceu na parte administrativa da rede de supermercados. Por volta das 8h30, quando foram distribuídas as fichas de inscrição, houve confusão e várias filas na parte interna do supermercado acabaram se desfazendo. Mesmo depois do início do atendimento, a concentração de candidatos não diminuiu Assista ao vídeo abaixo:

A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam a movimentação da calçada. As vagas são para o supermercado Extrabom, com oportunidades para as funções de estoquista, embalador, fiscal de loja, caixa e açougueiro.

Luiz Ronald Pereira Ribeiro, de 58 anos, mora no bairro Conquista, em Vitória. A profissão dele é operador de empilhadeira, mas ele está em busca de qualquer emprego que encontrar. É a necessidade, as pessoas estão precisando. Tem gente desempregada há mais de ano. Eu estou há mais de dois anos sem emprego. Não dá pra ficar em casa sem dinheiro. Estou na fé, creio que vou conseguir, declarou.

Já Sara Gomes de Jesus, de 42 anos, está procurando algum emprego como auxiliar de serviços gerais. Ela chegou no local por volta de 6h30.

É muito difícil. A gente procura emprego para todo lado. Tem um ano e meio que estou desempregada. É sempre assim quando tem uma oportunidade, uma correria. Sara Gomes de Jesus, de 42 anos

O gerente de marketing do Extrabom, Yuri Corrêa, declarou que a situação acabou saindo do controle. A gente esperava essa quantidade de pessoas, mas acabou saindo do nosso controle. É a situação real do país, tem carência de emprego, as pessoas estão ansiosas para isso. A gente tem que lidar com isso como empresa, explicou.

Yuri pontuou ainda que existe um cadastro online, que tem o mesmo peso do cadastro presencial. Não dá pra desconsiderar quem não tem internet, que é uma grande parte da população. Esse momento foi para quem não tinha nenhum tipo de internet. O peso é o mesmo, no próprio anúncio da vaga a gente dizia isso, destacou.

MIL ENTREVISTAS

Por meio de nota, a Rede Extrabom esclarece também que montou uma estrutura interna para o atendimento dos candidatos. "Mas, por conta do volume expressivo de pessoas à espera, houve um princípio de tumulto, rapidamente controlado pela empresa. A Rede Extrabom informa, ainda, que realizou cerca de mil entrevistas no período de 6h às 9h. Os interessados nas vagas podem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br", conclui.