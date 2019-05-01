Multas por desrespeito à faixa exclusiva mais que triplicam em Vitória

Linha Verde na Desembargador Santos Neves: motoristas que desrespeitam passagem exclusiva são multados Crédito: Eduardo Dias

multas para motoristas e motociclistas que passam irregularmente nas faixas exclusivas para ônibus na Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, mais que dobrou no primeiro trimestre dos últimos três anos. O número de infrações mais que triplicou em dois anos: subiu de 111 nos três primeiros meses de 2017 para 423 no mesmo período deste ano. A média em 2019 foi de quase cinco multas por dia na passagem batizada como Linha Verde. A quantidade depara motoristas e motociclistas que passam irregularmente nas faixas exclusivas para ônibus na Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, mais que dobrou no primeiro trimestre dos últimos três anos. O número de infrações mais que triplicou em dois anos: subiu de 111 nos três primeiros meses de 2017 para 423 no mesmo período deste ano. A média em 2019 foi de quase cinco multas por dia na passagem batizada como Linha Verde.

Linha Verde. A faixa exclusiva na Desembargador Santos Neves é similar a que existe da Avenida Dante Michelini há um ano e foi criada anteriormente. Na via que percorre a orla de Camburi, entretanto, ainda não há multa para quem desobedece a

Centro de Vitória, apenas os ônibus podem trafegar pela faixa da esquerda e entrar na Rua Dukla de Aguiar, que dá acesso à praça do pedágio da Terceira Ponte. No sentido contrário, além dos ônibus, os micro-ônibus, vans e os táxis também podem passar pela Linha Verde e acessar a Avenida Nossa Senhora da Penha. Na Avenida Desembargador Santos Neves, há duas faixas exclusivas. No trecho em direção ao, apenas os ônibus podem trafegar pela faixa da esquerda e entrar na Rua Dukla de Aguiar, que dá acesso à praça do pedágio da Terceira Ponte. No sentido contrário, além dos ônibus, os micro-ônibus, vans e os táxis também podem passar pela Linha Verde e acessar a

O aumento no número de infrações já havia sido registrado no ano passado. No primeiro trimestre de 2017, foram 111 multas para os condutores que desobedeceram as normas e passaram para faixa exclusiva; em 2018 foram 387 infrações; e, neste ano, foram 423 multas, de janeiro a março.

O coordenador de Operação e Fiscalização de Trânsito da Guarda Municipal de Vitória, Marcelo Perozini, explicou que a fiscalização é feita presencialmente pelos agentes de trânsito e também pelo sistema de videomonitoramento da prefeitura. Ele avalia que alguns motoristas passam pelo local por distração, mas existem aqueles que comentem a infração cientes do erro.

“Acredito que o local é muito bem sinalizado. Quem passa pelo local verifica várias placas que indicam a proibição para alguns e permissão para outros veículos. Eu acredito que uma boa parte (das multas) é por desatenção e a outra parte é para aqueles condutores que não respeitam a sinalização de trânsito”, disse.

Placas indicam que veículos que podem passar em faixa Crédito: Eduardo Dias

MOTORISTAS

O taxista Carlos Roberto Caetano tem o costume de trafegar pela via e afirma que vê muitos motoristas passando pelo local proibido. “Nós temos muitos carros e motos cometendo essa irregularidade. Eu acho que eles não prestam atenção nas placas de trânsito e entram ali”, relatou o taxista.

O motorista Arildo Ferreira Veloso é contrário à implantação da Linha Verde. Na avaliação dele, as faixas da Avenida Desembargador Santos Neves deveriam estar liberadas para todos os veículos.

“Na minha opinião, tem que liberar para todo mundo, porque nós precisamos de mais vias. É tudo travado e cheio de gargalos. Nada de via exclusiva, todo mundo tem que ter liberdade para desafogar o trânsito”, disse Arildo.