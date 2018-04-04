Mulheres sofrem acidente em escada rolante de shopping em Vila Velha

Um acidente na escada rolante de um shopping de Vila Velha chamou a atenção dos clientes do local na última segunda-feira (02). Um vídeo que internautas enviaram ao Gazeta Online mostra duas mulheres caídas e a escada parada.
Internautas afirmam que a escada parou e que as mulheres caíram uma por cima da outra. Uma delas teria ficado com o cabelo preso na escada. Ainda segundo um internauta, essa é a segunda vez que a escada do shopping para com os clientes e provoca um acidente.
O OUTRO LADO
Procurada pela reportagem, a assessoria do shopping Praia da Costa afirmou que "duas clientes ao acessar uma escada rolante sem segurar nos corrimões se desequilibraram e caíram. Após a queda, a escada foi desligada por medida de segurança", diz a nota.
O shopping garante ainda que prestou toda a assistência às clientes e constatou não haver ferimentos graves. "Não houve nenhuma ocorrência de cabelos ou qualquer outro objeto preso na escada", encerra a nota.