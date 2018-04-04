  Mulheres sofrem acidente em escada rolante de shopping em Vila Velha
Queda

Mulheres sofrem acidente em escada rolante de shopping em Vila Velha

Um vídeo que internautas enviaram ao Gazeta Online mostra duas mulheres caídas e a escada parada

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 14:16

Redação de A Gazeta

Acidente aconteceu em escada rolante de shopping Crédito: Reprodução
Um acidente na escada rolante de um shopping de Vila Velha chamou a atenção dos clientes do local na última segunda-feira (02). Um vídeo que internautas enviaram ao Gazeta Online mostra duas mulheres caídas e a escada parada.   
Internautas afirmam que a escada parou e que as mulheres caíram uma por cima da outra. Uma delas teria ficado com o cabelo preso na escada. Ainda segundo um internauta, essa é a segunda vez que a escada do shopping para com os clientes e provoca um acidente.
O OUTRO LADO
Procurada pela reportagem, a assessoria do shopping Praia da Costa afirmou que "duas clientes ao acessar uma escada rolante sem segurar nos corrimões se desequilibraram e caíram. Após a queda, a escada foi desligada por medida de segurança", diz a nota.
O shopping garante ainda que prestou toda a assistência às clientes e constatou não haver ferimentos graves. "Não houve nenhuma ocorrência de cabelos ou qualquer outro objeto preso na escada", encerra a nota.

