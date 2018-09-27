Mulher que comoveu a web ao ajudar estudante, luta pela vida da filha

Rosângela com a filha Ana Luíza, de 12 anos Crédito: Reprodução | Facebook

A proprietária de uma padaria que comoveu as redes sociais após incentivar um adolescente de 10 anos a estudar oferecendo lanches grátis diariamente agora também precisa de ajuda. Rosângela Amaral, de 34 anos, busca a cura para a filha Ana Luíza, de 12 anos, que tem risco de vida por causa de um câncer cerebral desde 3 anos de idade. A menina precisa fazer uma cirurgia urgente, que custa R$ 142 mil.

Rosângela chamou a atenção nas redes sociais em uma publicação em que falou ter feito um trato com o pequeno Cauã, hoje com 11 anos. Ela contou ao Gazeta Online que se ele tirasse boas notas na escola, ganharia o café da manhã diariamente e ainda poderia levar alguns pães para casa.

Segundo a empresária, a filha, Ana Luíza, descobriu o tumor quando tinha três anos de idade e, aos cinco, precisou fazer uma cirurgia para a remoção do nódulo. Depois, fez quimioterapia por um ano. Ela ficou estável e sem convulsões por um período de um ano e seis meses. Depois disso, ela começou a conviver com esse problema, lembra.

Rosângela explica que Ana Luíza não pode andar sozinha na rua porque a qualquer momento pode ter uma convulsão. Todos os dias dá crise na escola, ela perde a noção, faz xixi, fica com o olho virado e, às vezes, começa a gritar. Isso dura até oito minutos. Já teve caso dela cair no meio da rua, relatou a mãe.

Se quando tinha seis anos de idade Ana Luíza sofria, no máximo, uma convulsão por dia, hoje o problema pode ocorre até 15 vezes. Devido a isso, foi indicada uma cirurgia urgente para retirada do tumor. Foi constatado que o tumor dela cresceu, em uma parte sensível, e as crises podem deixar sequelas. Ela já tem epilepsia por causa disso e sofre as convulsões. Ela ainda pode perder a visão, a fala e a coordenação motora, por isso a urgência, declarou.

Rosângela explicou que tentou o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas ainda não conseguiu o procedimento pelo Governo Federal. Entramos para a fila do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) porque no Estado não tem como fazer o procedimento. Me mandaram para Goiás, ela fez exames pré-operatório, mas indicaram que ela deveria ir para outro Centro, declarou.

A mãe então pagou uma consulta para a filha em Curitiba, no Instituto de Neurologia, que descobriu que a cirurgia deveria ser feita rapidamente para não deixar nenhum outro problema no futuro. Agora estou buscando de várias formas, com a vaquinha, porque não dá para esperar mais um ano na fila, porque todo mundo do Brasil está nela, lembrou Rosângela.

Dona de padaria incentiva menino de 10 anos a estudar em Cariacica Crédito: Guilherme Ferrari

INFÂNCIA PERDIDA

Rosângela lembra que a filha Ana Luíza não tem uma vida normal, como outras crianças. Tudo porque ela não pode ficar sozinha e na escola tem dificuldades de aprendizado. O sonho dela é ter um quarto, porque hoje moramos em uma casa pequena. Mas quando eu pergunto se ela prefere a casa ou a cura, ela diz que prefere a cura, porque quer ir dormir na casa de alguma colega, ficar sozinha na rua e andar de bicicleta, tudo o que ela nunca fez, declarou.

A mãe agora espera conseguir fazer a cirurgia para que a filha consiga recuperar parte do tempo perdido, vivendo bem daqui pra frente. Ela perdeu toda a infância por causa do tumor. Não quero que ela tenha mais problema daqui para frente. Quero, como mãe, que ela faça tudo o que é normal para uma criança, finalizou, emocionada.

A vaquinha começou nesta quarta-feira (26) e está disponível em um site (clique aqui para acessar) . Quem quiser também pode fazer alguma doação por meio de uma conta bancária da Caixa Econômica Federal.

CONTA BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 3139

Operação: 001

Conta: 26311-0