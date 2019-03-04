Home
>
Grande Vitória
>
Mulher morre em acidente de moto na Rodovia do Sol, em Guarapari

Mulher morre em acidente de moto na Rodovia do Sol, em Guarapari

Samara Mendonça Dalmásio, 31 anos, estava na garupa da moto, que colidiu com a traseira de um veículo na altura do km 63