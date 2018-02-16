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Mulher diz ter sido atacada por tubarão em praia de Vitória

Segundo a doméstica, ela limpava peixes na parte rasa da Praia do Meio, quando foi atacada; ela foi levada ao hospital, levou 35 pontos e diz que médico alertou: 'Isso é mordida de tubarão'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 21:40

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 21:40

Rosilda de Sousa, de 46 anos, afirma ter sido atacada por um tubarão Crédito: Marcelo Prest
Uma doméstica de 46 anos contou que foi mordida no pé por um tubarão em Vitória, embaixo da Terceira Ponte, que liga a capital ao município de Vila Velha. O ataque aconteceu na tarde do último domingo (11).
Rosilda de Souza precisou levar 35 pontos no pé direito. Um biólogo da Prefeitura de Vitória viu as fotos dos ferimentos e afirmou que a possibilidade de ser uma mordida de tubarão é grande e que a Secretaria de Meio Ambiente vai investigar o caso. Caso a Prefeitura confirme que é uma mordida de tubarão, esse será o primeiro ataque registrado na cidade.
Mulher diz ter sido atacada por tubarão em praia de Vitória
A doméstica contou que estava sentada em uma pedra, com os pés na água, limpando peixes pescados pelo esposo, quando foi atacada e que gritou de desespero com a dor que sentiu.""Estava pescando, limpando peixes com meu esposo e meu filho. Estava ali com o pé dentro da água. Só escutei o balanço do meu pé e senti algo como se fosse arrancar meu pé. Não vi o animal. Eu estava sentada, no rasinho", lembra. Senti muita dor, muito medo. Nunca senti uma dor como aquela só pensei em tirar ele do meu pé e sair correndo. Tirei e saí correndo".
Rosilda disse que não viu o animal, mas que parecia ser de pequeno porte, de aproximadamente 1 metro. Ao chegar no hospital, o médico alertou que se tratava de uma mordida de tubarão."Se fosse na mão, ele tinha separado minha mão. Naquilo que eu abri a boca dele, ele podia ter agarrado minha mão, disse o médico", lembra.
Doutor em ecologia, o biólogo José Luiz Helmer analisou as fotos do machucado no pé e constatou que a mordida era parecida com a de um tubarão.
"Tem umas incisões meio semi-luas, com a lua crescente, que a mordida de tubarão tem esse aspecto porque alguns dentes do tubarão têm essa meia luazinha", explica.
Além da dentição, a doméstica relatou que notou que, ao tocar no animal, a pele dele era áspera, o que segundo especialistas ouvidos pela CBN, também é uma característica do tubarão. O biólogo Flávio Coelho, da Prefeitura de Vitória, afirmou por telefone à reportagem da CBN que não descarta desse ter sido um ataque de tubarão e que a equipe da secretaria municipal de Meio Ambiente deve visitar a mulher, que mora em Cariacica, para analisar o caso. Explicou ainda que o animal marinho se sente atraído por sangue a uma distância de até 1 km e que fato dela estar limpando peixes pode ter atraído o tubarão.

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