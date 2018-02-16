Mulher diz ter sido atacada por tubarão em praia de Vitória

Rosilda de Sousa, de 46 anos, afirma ter sido atacada por um tubarão Crédito: Marcelo Prest

Uma doméstica de 46 anos contou que foi mordida no pé por um tubarão em Vitória, embaixo da Terceira Ponte, que liga a capital ao município de Vila Velha. O ataque aconteceu na tarde do último domingo (11).

Rosilda de Souza precisou levar 35 pontos no pé direito. Um biólogo da Prefeitura de Vitória viu as fotos dos ferimentos e afirmou que a possibilidade de ser uma mordida de tubarão é grande e que a Secretaria de Meio Ambiente vai investigar o caso. Caso a Prefeitura confirme que é uma mordida de tubarão, esse será o primeiro ataque registrado na cidade.

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A doméstica contou que estava sentada em uma pedra, com os pés na água, limpando peixes pescados pelo esposo, quando foi atacada e que gritou de desespero com a dor que sentiu.""Estava pescando, limpando peixes com meu esposo e meu filho. Estava ali com o pé dentro da água. Só escutei o balanço do meu pé e senti algo como se fosse arrancar meu pé. Não vi o animal. Eu estava sentada, no rasinho", lembra. Senti muita dor, muito medo. Nunca senti uma dor como aquela só pensei em tirar ele do meu pé e sair correndo. Tirei e saí correndo".

Rosilda disse que não viu o animal, mas que parecia ser de pequeno porte, de aproximadamente 1 metro. Ao chegar no hospital, o médico alertou que se tratava de uma mordida de tubarão."Se fosse na mão, ele tinha separado minha mão. Naquilo que eu abri a boca dele, ele podia ter agarrado minha mão, disse o médico", lembra.

Doutor em ecologia, o biólogo José Luiz Helmer analisou as fotos do machucado no pé e constatou que a mordida era parecida com a de um tubarão.

"Tem umas incisões meio semi-luas, com a lua crescente, que a mordida de tubarão tem esse aspecto porque alguns dentes do tubarão têm essa meia luazinha", explica.